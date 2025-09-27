-- -- -- / -- -- --
الجزائر
إشارة انطلاق الموسم الرياضي الجامعي الجديد... بداري يكشف:

إحصاء 78 طالبا بطلا دوليا و33 جمعية في كل الاختصاصات

أعطى وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، بعد ظهر السبت، إشارة انطلاق الموسم الرياضي الجامعي 2025ـ2026 من جامعة “الشهيد مصطفى بن بولعيد” (جامعة باتنة 2) المتواجدة في بلدية فسديس بولاية باتنة وذلك تحت شعار “الرياضة الجامعية توحدنا ـ العلم يرفعنا”.

وأبرز الوزير خلال الكلمة التي ألقاها بالمناسبة بقاعة المحاضرات الكبرى بهذه الجامعة، بأن “الرياضة الجامعية أصبحت خزانا للفرق الرياضية الوطنية”.

وأضاف ذات المتحدث بأنه تم “خلال العشرة أشهر الأخيرة إحصاء 78 طالبا جامعيا بطلا دوليا و33 جمعية رياضية في مختلف الاختصاصات”، موضحا  بأن هذه السنة “ستشهد ولأول مرة إدخال المبارزة بالسيوف في الرياضة الجامعية”.

وأفاد بداري بأن زيارته إلى باتنة كانت فرصة لتدشين مرافق جديدة في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي سواء في الشق البيداغوجي أو الخدمات تمثلت في إقامة جامعية من 1.000 سرير وقسم جديد لطب الأسنان ستتولى ولاية باتنة تجهيزه بما يحتاجه للقيام بالأعمال التطبيقية وكذا ملحقة للمدرسة العليا للأساتذة.

كما أشرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي على إعطاء إشارة انطلاق المنافسات في عدة اختصاصات ضمن دورة رياضية بمعهد العلوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية المتواجد بجامعة باتنة 2.

وأشرف بداري في ختام زيارته إلى ولاية باتنة على حفل تكريم الطلبة الجامعيين المتوجين بالمراتب الأولى ضمن هذه الدورة وكذا الذين تميزوا في مختلف المنافسات الرياضية التي جرت داخل الوطن أو خارجه.

