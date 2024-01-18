إحصائيات الجولة الأولى من دور مجموعات كأس أمم إفريقيا

لقطة من مباراة زامبيا والكونغو في ختام مباريات الجولة الأولى

أسدل الستار سهرة الأربعاء، على منافسات الجولة الأولى من كأس أمم إفريقيا 2023، الجارية في كوت ديفوار.

وشهدت الجولة الأولى إحراز 27 هدفًا خلال 12 مباراة أي بمعدل 2.1 هدفًا خلال المباراة الواحدة.

وتكررت نتيجة التعادل بهدف لمثله، 4 مرات خلال الجولة الافتتاحية، في مباريات نيجيريا ضد غينيا الاستوائية والكاميرون ضد غينيا والجزائر ضد أنجولا والكونغو ضد زامبيا.

وشهدت الجولة الأولى إشهار البطاقة الحمراء في 3 مناسبات، ضد إيبو آدامز من المنتخب الغامبي، ولاعب غينيا فرانسوا كامانو ونوفاتوس ديسماس من منتخب تنزانيا.

وأشهر حكام الجولة الأولى من “الكان” 44 بطاقة صفراء، باستثناء مباراة تونس ضد ناميبيا، فيما شهدت مباراة غانا والرأس الأخضر، إشهار أكبر عدد من البطاقات الصفراء بثلاثة لكل منتخب.

ويتصدر السنغالي لامين كامارا قائمة هدافي البطولة، حيث يعد اللاعب الوحيد في البطولة الذي تمكن من إحراز هدفين حتى الآن.

وشهدت الجولة الأولى منح 4 ركلات جزاء تم ترجمة 3 منهم بنجاح، وتم أهدار ركلة جزاء وحيدة عن طريق الجنوب إفريقي بيرسي تاو.

وخلال الجولة الأولى، تدخل “الفار” في 7 مناسبات.