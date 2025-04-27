إحصائيات مروعة.. الاحتلال أباد 9 عائلات يومياً منذ بدء الحرب

شهداء الابادة يتجاوز 52 ألف

نشر المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، إحصائيات مروعة حول الإبادة الجماعية التي ينفذها الاحتلال الصهيوني ضد المدنيين في قطاع غزة.

وذكر المكتب الإعلامي، في بيان، أن 90 شهيداً متوسط من يصلون يومياً إلى المستشفيات منذ بدء حرب الإبادة الجماعية ضد المدنيين في قطاع غزة، لافتاً إلى أن ما يعادل 32 طفلاً، و22 امرأة متوسط من يستشهدون يومياً منذ بدء حرب الإبادة الجماعية ضد المدنيين في قطاع غزة.

ولفت المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إلى أن متوسط المفقودين قسرياً يومياً هو 20 فلسطينياً، وأن متوسط عدد المصابين يومياً يعادل 207 منذ بدء حرب الإبادة الجماعية ضد المدنيين في قطاع غزة.

وذكر المكتب الإعلامي بأن متوسط عدد العائلات التي تستشهد بشكل كامل (بقتل الأب والأم وجميع أفراد الأسرة) هو أربع عائلات منذ بدء الحرب.

كما أشار إلى أن الاحتلال أباد ما يعادل 9 عائلات فلسطينية يومياً (لم يتبقَّ منها سوى فرد واحد فقط) منذ بدء الحرب، بحسب إحصائية المكتب الإعلامي الحكومي في غزة.

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، ارتفاع حصيلة حرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال بحق الفلسطينيين إلى 52243 شهيدا 117639 جريحا منذ 7 2023.

وقالت الوزارة في بيان الإحصائي اليومي، الأحد، إن مستشفيات القطاع استقبلت 51 شهيدا، من بينهم 11 شهيدا جرى انتشالهم من تحت الأنقاض، بالإضافة إلى 115 إصابة وذلك خلال 24 الساعة الماضية جراء تواصل حرب الإبادة.

وأوضحت أن حصيلة الشهداء والمصابين منذ استئناف الاحتلال الإبادة الجماعية على القطاع في 18 مارس الماضي ارتفعت إلى 2,151 شهيدا و5,598 مصابا، لترتفع بذلك حصيلة ضحايا الحرب المتواصلة منذ 18 شهراً إلى 169882 شهيداً وجريحاً.

وأشارت إلى أن عددا من الضحايا ما زالوا تحت ركام المنازل المدمرة وفي الطرقات حيث يصعب على طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وانتقد الناطق باسم حركة حماس فوزي برهوم، عجز ملياري مسلم عن تقديم دعم حقيقي لغزة، والوقوف في وجه الظلم الإسرائيلي والأمريكي. وبعث برهوم في كلمة عن بعد، برسالة عتاب مباشرة لمسلمي العالم خلال مشاركته في نشاط، “إننا نعاتب ملياري مسلم عاجزين عن نصر غزة نصرة حقيقية والوقوف في وجه الظلم الأميركي والإسرائيلي وقوى الظلم التي تتكالب عليها”، منوها بالتضامن الشعبي المغربي الكبير مع غزة ضد حرب الإبادة التي تواجهها. وأضاف أن “العالم الظالم يتابع جرائم ومخططات تهجير الفلسطينيين”، مؤكدا صمود الفلسطينيين وصمود غزة، حيث أفاد بأن سكان القطاع المحاصر “لا يرون بديلا لغزة إلا ساحات المسجد الأقصى والتحرير الكامل لفلسطين من بحرها إلى نهرها”.

وتابع “رغم الدمار الذي لم تشهده البشرية، فإن أهل غزة صامدون مجاهدون ثابتون على طريق المقاومة إلى النصر مدافعون عن القدس وفلسطين”، وزاد مشددا على أن بوصلة الفلسطينيين الوحيدة هي “تحرير كل فلسطين. وليس أمامنا إلا النصر أو الشهادة”.

وأشار القيادي في حماس إلى أن الأمة الإسلامية أمام “لحظات فارقة في تاريخها وتغيرات جذرية تعصف بها، فإما أن تستيقظ وإما أن تبقى تابعة لغيرها لا تملك قرارها”. وأردف أن عدم النهوض سيبقي الأمة في بئر “المذلة والتبعية والضعف”، وفق تعبيره.

ودعا برهوم الأمتين العربية والإسلامية إلى الانتفاضة ونصرة غزة، إذ قال “يجب على كل فرد أن يقف وقفة عز ورجولة وشجاعة نصرة لفلسطين وللضفة وغزة التي تقاتل نيابة عن الأمة جمعاء”.

وفي 18 مارس الماضي، تنصلت دولة الاحتلال من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى الساري منذ 19 جانفي الفائت، واستأنفت حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، رغم التزام حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بجميع بنود الاتفاق.