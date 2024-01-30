إحصائية صادمة للمنتخب الجزائري في كأس أمم إفريقيا

بعد مصر وتونس

سجلت منتخبات مصر وتونس والجزائر إحصائية صادمة في نهائيات كأس أمم إفريقيا 2023، الجارية وقائعها حاليًّا بكوت ديفوار، وذلك بغيابها معًا عن دور ربع النهائي من البطولة القارية للمرة الثالثة في التاريخ، منذ اعتماد هذا الدور عام 1992.

وودّعت مصر كأس أمم إفريقيا من دور ثمن النهائي، بعد الخسارة أمام جمهورية الكونغو الديمقراطية بركلات الترجيح (7-8)، إثر التعادل (1-1) في الوقتين الأصلي والإضافي، الأحد، على ملعب لوران بوكو في سان بيدرو.

وتعد هذه المرة الأولى منذ عام 1992 التي تغادر فيها مصر البطولة القارية من دون تحقيق أي فوز، بعد اكتفائها بـ3 تعادلات في الدور الأول بنفس النتيجة (2-2) أمام منتخبات موزمبيق وغانا والرأس الأخضر، لتتأهل إلى ثمن النهائي في المركز الثاني مستفيدة من تعادل موزمبيق وغانا.

وبدوره، خرج المنتخب التونسي من “كان 2023” من الدور الأول، بعد خسارته المفاجئة في مباراته الأولى أمام ناميبيا (1-0)، قبل أن يعجز عن التدارك أمام مالي (1-1) وجنوب إفريقيا (0-0)، لينهي “نسور قرطاج” المسابقة في المركز الرابع ضمن المجموعة الخامسة.

وكان المنتخب الجزائري أول المنتخبات العربية المقصاة من كأس أمم إفريقيا 2024، وذلك بعد تعادلين أمام أنغولا (1-1) وبوركينا فاسو (2-2)، قبل الخسارة في الجولة الأخيرة أمام موريتانيا (1-0)، لينهي دور المجموعات في المركز الرابع وبرصيد نقطتين فقط، وذلك للمرة الثانية تواليًا، بعد خروجه من الدور الأول أيضًا في “كان 2021″، في سابقة تاريخية بالنسبة إلى “محاربي الصحراء”.

وستشهد البطولة حدثًا استثنائيًّا ورقمًا سلبيًّا للمنتخبات العربية، بغياب مصر وتونس والجزائر معًا عن دور ربع النهائي، لثالث مرة في التاريخ بعد عامي 1992 و2013، أما باقي الدورات فقد عرفت حضورًا دائمًا لهذه المنتخبات، سواء الثلاثة كلها أو منتخب واحد منها على الأقل.

يجدر الذكر أن منتخب مصر هو صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بلقب كأس أمم إفريقيا، بواقع 7 ألقاب، فيما توج المنتخب الجزائري مرتين باللقب عامي 1990 و2019، بينما انتزع منتخب تونس التاج القاري مرة واحدة في تاريخه عام 2004.