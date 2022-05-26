إحياء حفل “جائزة البركة” لأحسن عمل إعلامي لأجل فلسطين الجمعة

في طبعتها الثانية التي حملت اسم الفقيد علي فضيل

تحي جمعية البركة الجزائرية بالشراكة مع مجمع الشروق، الجمعة، حفل الطبعة الثانية لجائزة أحسن عمل إعلامي لأجل فلسطين، التي تحمل اسم الفقيد “علي فضيل”.

وأطلقت جمعية البركة للعمل الخيري والإنساني، مسابقتها التي تعد الأولى من نوعها على المستوى الوطني، في 2019، لتحفيز العمل الإعلامي من أجل فلسطين، وتعمل الجائزة على التعريف بأعمال الإعلاميين والصحفيين والقنوات التلفزيونية المحلية والوكالات الإعلامية.

كما تسهم الجائزة حسب القائمين عليها في تعريف أعمق وأوسع بقضية فلسطين تاريخا وحضارة.

وتشجع الجائزة المحتوى الخادم للقضية الفلسطينية في وسائل الإعلام الجزائرية وتقديم قضية فلسطين بطريقة مبتكرة ومتجددة.

وكانت جمعية البركة قد أعلنت وبالشراكة مع مجمع الشروق عن إطلاق اسم الفقيد الإعلامي “علي فضيل” على جائزة البركة لأحسن عمل إعلامي لأجل فلسطين، اعترافا بأعماله الجليلة في خدمة القضية الفلسطينية، إذ قدم مساهمات كبيرة دعما لهذه القضية بدءا من قوافل شريان الحياة إلى العمل الإعلامي الكبير الذي قدمه الفقيد والاهتمام بقضية القدس وفلسطين.