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الجزائر

إحياء مشروع مدينة الإعلام “ميديا سيتي”.. وزير الاتصال يوضح

الشروق أونلاين
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إحياء مشروع مدينة الإعلام “ميديا سيتي”.. وزير الاتصال يوضح
ح.م
جانب من الزيارة

كشف وزير الاتصال، محمد بوسلمياني، عن إعادة إحياء مشروع مدينة الإعلام “ميديا سيتي” ببوشاوي التي ستضم الإذاعة والتلفزيون ومؤسسة البث الإذاعي والتلفزي.

وأوضح الوزير، الأربعاء، خلال زيارته إلى مقر مؤسسة البث الإذاعي والتلفزي ببوزريعة ومركز البث الفضائي ببوشاوي، أن الهدف من هذا المشروع هو إحداث “التكامل بين المؤسسات في ميدان البث وحاويات الإنتاج في الاستوديوهات من مدينة الإعلام”.

وأوضح بوسليماني أنه “سيتم في المرحلة الأولى إنشاء محطة استوديوهات”، مشيرا إلى أن الجزائر “تملك كل الإمكانيات” لتجسيد هذا المشروع الذي يهدف إلى “مواكبة التقدم الذي يشهده قطاع تكنولوجيات الإعلام والاتصال”.

كما كشف وزير الاتصال، محمد بوسليماني، عن نية القطاع في تجهيز مؤسسة البث الإذاعي والتلفزي بمحطة أرضية لتوطين كل القنوات التلفزيونية الخاصة وإخضاعها إلى القانون الجزائري.

وذكر وزير الاتصال أنه “كمرحلة أولى، تم منذ بضعة أشهر اقتناء جهاز إرسال سمح بتوطين أغلب القنوات التلفزيونية الخاصة عبر مؤسسة البث الإذاعي والتلفزي” وأنه سيتم بفضل هذه المحطة “إخضاعها للقانون الجزائري بنسبة مائة بالمائة”.

 

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