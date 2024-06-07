إختتام مشروع توأمة جزائري – ألماني – هولندي في الطاقات المتجددة

إختتمت أمس الخميس، في الجزائر العاصمة، فعاليات مشروع التوأمة بين محافظة الطاقات المتجددة الجزائري ومجمع ألماني- هولندي، بتحقيق الأهداف المسطرة له والمتمحورة أساسا حول تعزيز القدرات المؤسساتية والمهنية للمحافظة.

وفي كلمة لمحافظ الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية، نور الدين ياسع، أكد أن هذا المشروع الذي جمع بين المحافظة ووكالة الطاقة الألمانية DENA والوكالة الهولندية للمشاريع RVO، قد سمح “بتعزيز قدرات المحافظة كمؤسسة محورية ومرجعية تشارك في التنمية الوطنية والقطاعية للطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية ودعم التحولات الهيكلية وكذلك الإصلاحات اللازمة للشروع في انتقال معتدل ومنظم وتدريجي نحو نموذج طاقوي مستدام ومرن يتكيف مع الخصائص الوطنية”.

وأولى هذا المشروع يضيف المتحدّث، “اهتماما خاصا للتكامل والتنسيق بين القطاعات من خلال الاقتران القطاعي والتفاعلات بين الانتقالات الكهربائية والحرارية والرقمية والتطوير المتكامل لنظام الطاقة مع مراعاة القضايا الاجتماعية والاقتصادية, والشروط الفنية اللازمة لزيادة ادراج الطاقات المتجددة في إمدادات الكهرباء, والتدابير اللازمة لتعزيز الفعالية الطاقوية والتطوير المتكامل لجميع شبكات الكهرباء والغاز والهيدروجين والحرارة وكذا تحسين الترسانة المعيارية والتنظيمية والقانونية المتعلقة بها وآليات التمويل المبتكرة”.

كما ساهم هذا المشروع على مدار 18 شهرا في تعزيز الهيكل التنظيمي للمحافظة وقدراتها على التدخل والتفاعل بين القطاعات في المهام الموكلة إليها وفقا للمعايير والممارسات الدولية، فضلا عن مساهمته في وضع منهجيات حديثة مناسبة للتحليل والتشاور والرصد والترقب والاستشراف وتقييم البرامج السياسية للانتقال الطاقوي, يضيف ياسع.

وفي حديثه عن جهود الجزائر في مجال الطاقات المتجددة، أكد أن الجزائر جعلت من الانتقال الطاقوي أولوية قصوى ضمن الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية التي باشرتها في السنوات الأخيرة، بشكل يجعل منه “عاملا أساسيا في بعث ديناميكية تنموية, تتماشى ومتطلبات العصر في ظل ما تمتلكه من مؤهلات ومقدرات تجعل من طموحاتها المعلنة واقعا ملموسا”.