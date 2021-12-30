إخراج مخزون الثوم لمواجهة التهاب الأسعار

شرع الديوان الوطني المهني المشترك للخضر والفواكه واللحوم (أونيلاف) في عملية تفريغ مخزون الثوم الجاف، من أجل توفير هذا المنتوج في السوق وكسر الأسعار.

وحسب بيان لوزارة الفلاحة فإن هذا الإجراء يأتي “في إطار تنفيذ مهام ضبط المنتجات الزراعية الواسعة الاستهلاك، قام الديوان الوطني المهني المشترك للخضر والفواكه واللحوم، الأربعاء، بعملية تفريغ مخزون الثوم الجاف، من أجل توفير هذا المنتوج في السوق”، مشيرا إلى أن هذه العملية قائمة على أساس كميات الثوم المخزنة خلال موسم 2021/2020.

وتهدف العملية “بشكل خاص إلى تلبية الاحتياجات الاستهلاكية للأسر وتعويض الفترة العجفاء الممتدة من نهاية ديسمبر 2021 إلى غاية مارس 2022، في انتظار موسم الحصاد الجديد 2022/2021”.

وذكرت وزارة الفلاحة أن هذا الموسم سجلت إنتاجا جيدا يقدر بنحو 2 مليون قنطار مقابل 1,7 مليون قنطار خلال الموسم السابق.