إخضاع اللاعبين لفحوصات جديدة للكشف عن كورونا

بلماضي يرفع ساعات التدريب

قرر مدرب المنتخب الوطني جمال بلماضي رفع حجم العمل، في اليوم الثاني من تربص الدوحة تحسبا لنهائيات كأس إفريقيا بالكاميرون في الفترة ما بين 9 جانفي إلى 6 فيفري المقبلين، حيث برمج حصتين تدريبيتين يوم أمس الأربعاء بعد أن اكتفى بحصة واحدة يوم الثلاثاء ركز فيها على الجانب البدني.

وسيبدأ المنتخب الوطني رحلة الدفاع عن لقبه أمام منتخب سيراليون، يوم 11 جانفي المقبل، ضمن منافسات المجموعة الخامسة، قبل أن يخوض بعدها بـ5 أيام مباراة ثانية أمام غينيا الاستوائية، ليختتم مشواره في دور المجموعات يوم 20 جانفي المقبل بمواجهة كوت ديفوار.

وخاض عناصر المنتخب الوطني أول حصة تدريبية لهم في العاصمة القطرية الدوحة استعدادا لكأس أمم أفريقيا بمشاركة 11 لاعبا فقط، ويتعلق الأمر بكل من: عبد القادر بدران ( الترجي التونسي)، الياس شتي (الترجي التونسي)، إسلام سليماني (ليون الفرنسي)، آدم وناس (نابولي الإيطالي)، راميز زروقي (توانتي الهولندي)، الكسندر اوكيدجة ( ماتز الفرنسي)، حريز بلقبلة ( ستاد بريستوا /فرنسا)، فريد بولاية ( ماتز الفرنسي)، محمد الامين عمورة ( لوغانو/ سويسرا)، محمد رضا حلايمية (بيرشوت / بلجيكا)، سفيان فغولي (غالاتاسراي/ تركيا)، في إنتظار التحاق اللاعبين المصابين بفيروس كورونا، فضلا على بعض النجوم المحترفين في الدوريات العربية والأوروبية.

اللاعبون خضعوا لفحوصات جديدة للكشف عن فيروس كورونا

وألقى بلماضي بالمناسبة خطابا تحفيزيا على اللاعبين، حيث قام بتذكيرهم بالأهداف التي يسعى لتحقيقها من خلال هذا التربص، ليتكفل بعدها الطاقم الفني المساعد المكون من عمارة مرواني وسارج روماني بالإشراف على بعض التدريبات البدنية، قبل أن يقوم جمال بلماضي بإخضاع اللاعبين لتدريبات تكتيكية من خلال بعض التقسيمات على مساحة ضيقة من الملعب.

وعلى عكس اليوم الأول من التربص، فقد قرر بلماضي أمس الأربعاء، برمجة حصتين تدريبيتين الأولى في الساعة الحادية عشرة صباحا بتوقيت الدوحة وأخرى في الساعة السادسة مساء، وقبل ذلك كان لاعبو المنتخب الوطني الحاضرين في هذا التربص قد خضعوا لفحوصات جديدة للكشف عن فيروس كورونا المستجد، وهذا بعد ظهور 3 حالات إيجابية وسط اللاعبين ويتعلق الأمر بكل من يوسف بلايلي المتواجد في قطر وثنائي الدفاع حسين بن عيادة ومحمد أمين توغاي الذي يخضع للحجر الصحي بمركز تحضير المنتخبات بسيدي موسى.

وينتظر أن تكتمل صفوف المنتخب الوطني بشكل تدريجي خلال الأيام المقبلة، ليكون المدرب جمال بلماضي قادرا على الاستعانة بجميع نجومه خلال مواجهة غانا الودية، المقرر إقامتها يوم 5 جانفي المقبل. ولن تكون تلك هي الودية الأولى، حيث يواجه المنتخب الوطني في ودية أخرى يوم 1 جانفي المقبل، منتخب غامبيا، غير أنها ستكون بدون اللاعبين المحترفين.

مجادل الحارس الثاني في مواجهة غامبيا

وجه مدرب المنتخب الوطني جمال بلماضي الدعوة لحارس نادي بارادو عبد الرحمن مجادل ليكون بديلا للحارس ألكسندر أوكيدجة، في المباراة الودية الأولى أمام منتخب غامبيا، نظرا لتأخر وصول الحارسين زغبة ومبولحي المرتبكين مع أنديتهم في الدوري السعودي.

ويطير أبطال إفريقيا يوم الخميس 6 جانفي نحو دوالا (الكاميرون) على متن طائرة خاصة، على أن يتوجهوا بعدها إلى مقر إقامتهم بفندق انومو، بينما تجرى التدريبات بالملحق الجنوبي لملعب جابوما، الذي سيحتضن لقاءات المجموعة الخامسة.