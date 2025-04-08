إخضاع نشاط الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة لتقييمات دورية

بن طالب يؤكد على تنفيذ المشاريع المبرمجة وتسوية الملفات العالقة

شدد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، فيصل بن طالب، على “ضرورة الإسراع في تجسيد مختلف المشاريع المبرمجة، تسوية الملفات العالقة ومضاعفة الجهود لتحسين نوعية الخدمة العمومية والتكفل الفعال بانشغالات المواطنين”، مؤكدا على “أهمية المضي قدما في مسار الرقمنة الشاملة لتسيير الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، بما يتماشى مع توجهات الحكومة في مجال التحول الرقمي مع الحرص على الاستجابة الفورية لطلبات المستفيدين”.

وخلال جلسة عمل خصصت لتقييم نشاطات الصندوق، الثلاثاء بالجزائر العاصمة، أبرز بن طالب “أهمية الرفع من جودة الأداء وتحسين الخدمات من خلال مواكبة التطور التكنولوجي واعتماد حلول رقمية مبتكرة تسهم في تبسيط الإجراءات الإدارية وتعزيز فعالية الخدمة العمومية”، داعيا إطارات الصندوق إلى “تعزيز آليات التنسيق والتواصل بين الهيئات التابعة للوصاية من أجل رفع مردودية العمل والقضاء على مختلف الصعوبات التي قد تعرقل مصالح المواطنين”.

وخلص الوزير إلى أن نشاط الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة “سيخضع لتقييمات دورية ومتابعة مستمرة قصد ضمان تنفيذ التوجيهات المسداة وتحقيق الأهداف المرجوة في تحسين أداء المرفق العمومي”، مثمنا “الجهود المبذولة في مجال تحسين جودة الخدمة العمومية”.