إخفاقات جزائرية في اليوم الثاني.. وتونس تهدي العرب أول ذهبية

أولمبياد طوكيو

عرف اليوم الثاني من المشاركة الجزائرية في الألعاب الأولمبية الجارية في طوكيو، إقصاء الملاكمة الجزائرية روميسة بوعلام في الدور الأول.

وأقصيت روميسة بوعلام في وزن 15 كلغ، أمام التايلندية جيتبونغ جوتاماس بنتيجة 0-5. ولم تسر روميسة على نهج مواطنها بن شبلة الذي تمكن السبت من اقتطاع تأشيرة التأهل إلى الدور الثاني، في مستهل مشوار المنتخب الوطني للملاكمة.

وفي نتائج الملحق الثاني لرياضة التجديف، أقصي الثنائي الجزائري آيت داود كمال و بودينة سيد علي بعد أن دخل في المرتبة السادسة والأخيرة.

وسارت مريم مباركي على نهج سابقيها، حيث انهزمت في المبارزة أمام المجرية فلورا باستور بنتيجة 15-8 في اختصاص سلاح الشيش.

من جهة أخرى، أهدت تونس أول ميدالية ذهبية للعرب في أولمبياد طوكيو، وكان ذلك فجر الأحد بفضل السباح التونسي أيوب الحفناوي، في سباق 400 متر سباحة حرة.

وبذلك تكون تونس الدولة العربية الوحيدة التي حققت ميداليتين في النسخة الحالية من الأولمبياد، بعد فوز محمد خليل الجندوبي بالميدالية الفضية في منافسات التايكوندو، السبت.

وبذلك يصبح أيوب الحفناوي أصغر رياضي تونسي (18عاما) يهدي تونس ميدالية أولمبية من الذهب.