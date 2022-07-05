إخفاق مصارعينا كان متوقعا وأرغب في بناء قاعة لصناعة أبطال واعدين

المدرب السابق للمنتخب الوطني للتايكواندو صالح حجاج:

أرجع صالح حجاج، المدرب السابق للمنتخب الوطني لرياضة التايكواندو، سبب إخفاق المصارعين الجزائريين المشاركين في اليوم الأول من منافسة ألعاب البحر الأبيض المتوسط 2022 بوهران وإقصاءهم من الدور الأول وهذا على غرار طبيب الذي خسر أمام الفرنسي ألا فيليب 22 مقابل 27 في وزن 68 كلغ، والمنافس الثاني بعطوش أمام الصربي ستانكوفيتش في وزن 49 كلغ بـ 15 نقطة مقابل 32، في حين خسر المصارع الثالث زقان أمام القبرصي تجيري في وزن 57 كلغ بفرق شاسع 6 نقاط مقابل 26، في حين أن المنافس الرابع بن دايخة خسر هو الآخر أمام البوسني سجدين في وزن 80 كلغ بست نقاط مقابل 18 نقطة إلى نقص الخبرة لدى جل منافسينا لكون معظمهم شبان ولم بسبق لهم المشاركة في مثل هذه المنافسات الدولية ذات المستوى العالي، حيث كنا حسبه نتوقع هذه المشاركة السلبية لكون منافسيهم أبطالا أوروبيين.

وبالرغم من ذلك، قال ابن ولاية سكيكدة إن هذه المنافسة ستكون مفيدة للرياضيين الجزائريين وفرصة للتأقلم مع رياضيين عالميين ودوليين وتساعدهم في التحضير للمنافسة الإفريقية المقبلة بأوغندا نهاية شهر جويلية الجاري، كما أعرب عن أمله في حصول باقي المصارعين على نتائج مشرفة في باقي المنافسة، كما وجه الحائز على عدة ألقاب مع الفريق الوطني في هذه الرياضة طلبه للسلطات الولائية بسكيكدة وعلى رأسها السيدة حورية مداحي ورئيس دائرة عزابة المتمثل في مساعدته وهذا لبناء قاعة رياضية متوسطة وهذا للنهوض بهذه الرياضة في بلادنا وصناعة أبطال واعدين يكون لهم شرف تمثيل الراية الوطنية في المحافل الدولية

للإشارة، فإن الفريق الوطني لهذه اللعبة شارك في ألعاب البحر لمتوسط المقامة بوهران بفريقين رجال وهم عطوي سعيدي اقل من 58 كلغ، هاني تبيب أقل من 68 كلغ، اسلام قطفاية أقل من 80 كلغ، عبد المالك بن دايخة أكثر من 84 كلغ، وفي صنف الإناث ضم المنتخب كلا من ندى بطوش أقل من 49 كلغ، نبيلة حواشين، أقل من 57 كلغ، رشا عثماني أقل من 67 كلغ، واسيا كادي أكثر من 67 كلغ، وقد شارك في هذه المنافسة أكثر من 168 مصارع يمثلون 22 بلدا من بينهم أزيد عن 40 بطلا عالميا وأولمبيا من ضمنهم الإيطالي دال كويلا فيطو المصنف الأول عالميا والمتوج في أولمبياد طوكيو الأخيرة والتونسي محمد خليل الحيدوسي وصيف بطل أولمبياد طوكيو أيضا والمصنف الخامس عالميا وكذا الإسباني يوتا فيزانتي ادريان رقم أربعة عالميا وبطل أوروبا مؤخرا وفي وزن اقل من 80 كلغ المصري سيف عيسى منصري المصنف الثالث عالميا وغيرهم، وشرح العضو المؤسس لهذه الرياضة في ولاية سكيكدة مصارعي كل من إيطاليا إسبانيا لحصد اكبر عدد من الميداليات في دورة الألعاب المتوسطية 2022 بوهران عكس الجزائر التي تبدو حظوظها ضئيلة لمقارعة عمالقة التايكواندو، لاسيما أن نتائجها متواضعة على الصعيدين العربي والإفريقي وبعيد عن الترتيب العالمي.