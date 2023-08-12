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إخلاء برج إيفل في باريس بسبب إنذار أمني

الشروق أونلاين
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إخلاء برج إيفل في باريس بسبب إنذار أمني

أدى إنذار أمني، السبت، إلى إخلاء ثلاثة طوابق من المعلم السياحي الفرنسي “برج إيفل” في وسط باريس. 

ونقلت وسائل إعلام فرنسية عن مصدر في الشرطة أنه تم إخلاء الطوابق الثلاثة من برج إيفل وساحته الأمامية في وقت مبكر من بعد ظهر السبت بعد رسالة تنبيه بوجود قنبلة.

وقالت أنه يوجد فريق من خبراء إزالة الألغام في الموقع لإجراء مسح.

وقالت الهيئة التي تدير البرج، إن خبراء إبطال القنابل والشرطة يتفقدون المكان بما في ذلك مطعم يقع في أحد الطوابق.

وصرّحت متحدثة باسم الهيئة “هذا إجراء معتاد في مثل هذا النوع من المواقف لكنه نادر الحدوث”.

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