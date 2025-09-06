“إخلاء غزة”.. الاحتلال يُصعّد ويُلوّح بهجوم بري وشيك

أمر جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم السبت، سكان غزة بإخلاء مناطق واسعة من المدينة، في خطوة اعتُبرت تمهيدًا لهجوم بري “وشيك”.

وقال متحدث باسم جيش الاحتلال في بيان نشره على منصة “إكس” (تويتر سابقًا)، إن الإنذار يشمل سكان بلوكات 783، 784، 690، 688، إضافة إلى الخيام المجاورة لها الواقعة في مفرق بيروت وشارع جامعة الدول العربية.

ودعا السكان إلى إخلاء المباني “بشكل فوري” والتوجه جنوبًا نحو ما وصفه بـ”المنطقة الإنسانية” في المواصي بخان يونس.

وأضاف المتحدث: “سيهاجم الجيش هذه المناطق في الوقت القريب، بدعوى وجود بنى تحتية تابعة لحركة حماس داخل المباني أو بالقرب منها”، على حد زعمه.

وقبل هذا الإعلان بساعات، أصدر جيش الاحتلال تحذيرًا عامًا لسكان مدينة غزة بالكامل، دعاهم فيه إلى مغادرة المدينة نحو الجنوب، محذرًا من أن قواته تنفذ عمليات عسكرية في جميع أنحاء المدينة.

كما وجّه الجيش إنذارًا مباشرًا إلى سكان عمارة الرؤيا والخيام المحيطة بها في غزة، مطالبًا بالإخلاء الفوري، تمهيدًا لاستهداف المنطقة بالقصف.

ويُعد هذا التصعيد الأحدث ضمن حملة عسكرية متواصلة على قطاع غزة منذ أكثر من عشرة أشهر، خلّفت آلاف الشهداء والجرحى، وأدت إلى دمار واسع في البنية التحتية والمنازل السكنية، وسط تحذيرات أممية من تفاقم الكارثة الإنسانية في القطاع.