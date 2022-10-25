إخماد حريق مهول بغابة تزاريفت بتلمسان

عشية الاحتفال باليوم الوطني للشجرة

رغم تحالف عوامل طبيعية، من سرعة للرياح، وحرارة جد مرتفعة، وتضاريس صعبة في غابة زاريفت بأعالي مدينة تلمسان، إلا أن ذلك لم يثن عزيمة الأسلاك المشتركة من أفراد الجيش الشعبي الوطني، أعوان الحماية المدنية، رجال الدرك الوطني وأعوان الغابات، والعشرات من المواطنين الذين تنقلوا منذ اللحظات الأولى لنشوب حريق في أحد أهم الأغطية النباتية التي تتوفر عليها منطقة تلمسان، مساء يوم الإثنين، أين تم التمكن من إخماد الحريق والحد من توسعه إلى مساحات أخرى، هذا وقد تم وضع جميع الإمكانيات المادية والبشرية من قبل السلطات الولائية والمحلية من أجل تسهيل مهمة رجال المطافئ وأفراد الجيش الوطني وأعوان الغابات وعناصر الدرك الوطني، حيث عمل الجميع رغم صعوبة المهمة على حصر بقعة الحريق التي كادت أن تأتي على الأخضر واليابس، خاصة أن غابة زاريفت تعد رئة تلمسان وإحدى مناطق الراحة والاستجمام التي يتنقل إليها المواطنون والعائلات التلمسانية كلما سنحت الفرصة إلى ذلك.

وفور إخماد النيران، تلقف نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، عبر صفحات الفايسبوك الصور التي كشفت عن الحريق المهول، الذي اضطر السلطات الولائية ممثلة في والي تلمسان إلى التنقل إلى عين المكان، واتخاذ جملة من التدابير الاستباقية، من أجل محاصرة ألسنة النيران، التي استلزمت قطع الطريق الرابط بين منطقتي تيرني وسبدو بصفة مؤقتة، من أجل تسهيل مهمة الأسلاك الأمنية المشتركة والسلطات المحلية لبلديات منصورة، بني هديل، تيرني.

حدث إخماد النيران أثلج قلوب المواطنين، وانتشر بسرعة البرق في أوساط رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين عبروا عن فرحتهم، مقدمين آيات الشكر لكل من ساهم في إخماد نيران الحريق، الذي تزامن نشوبه عشية الاحتفال باليوم الوطني للشجرة، وهي المناسبة التي دفعت السلطات الولائية إلى تنظيم حملة تشجير بالمناسبة، حيث حظي مكان الحريق بغابة زاريفت بعملية غرس للعشرات من الأشجار حفاظا على الإرث الغابي والثروة الغابية التي تتوفر عليها ولاية تلمسان.