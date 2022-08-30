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الجزائر

إخماد حريق مهول في السوق المغطاة وسط مدينة سطيف

الشروق أونلاين
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إخماد حريق مهول في السوق المغطاة وسط مدينة سطيف
ح.م
جانب من عملية الإخماد

شبّ ليلة الإثنين حريق مهول بالسوق المغطاة وسط مدينة سطيف بسبب شرارة كهربائية. ولم يسفر الحادث عن خسائر بشرية، حسب ما أكدته مصالح الحماية المدنية.

وحسب ماجاء في بيان لذات المصالح في وقت متأخر من الإثنين، فقد تمكّن أعوان الحماية المدنية من إطفاء الحريق بعد أقل من ساعة، عبر تجنيد 12 شاحنة للإطفاء.

وجرت عملية الإطفاء تحت متابعة والي سطيف الذي حضر في مكان الحادث، إلى جانب مصالح شركة سونلغاز وعناصر الأمن الوطني.

وتتربّع السوق المغطاة في سطيف على مساحة 2.700 متر مربع. وهي بناية قديمة تحتوي على هيكل خشبي وسقف من القرميد، حسب ما أشار إليه بيان الحماية المدنية.

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