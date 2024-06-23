إخماد حريق نشب بورشة لتصليح قوارب الصيد في ميناء زموري البحري (صور)

تدخلت مصالح الحماية المدنية ظهر الأحد، لإخماد حريق شبّ بورشة لتصليح قوارب الصيد، في ميناء زموري البحري بولاية بومرداس.

الحريق اندلع في حدود الساعة 12:34، في سفينتين في طور الإنجاز. وقد سُخّرت 5 شاحنات إطفاء لإخماده، حسب ما ذكرته ذات المصالح في بيان.

وتمّ إخماد الحريق كليا مساء اليوم، ومنعه من الانتشار إلى باقي السفن والمنشآت. من دون تسجيل أي خسائر بشرية.

وساهمت في عمليات الإخماد وحدات الحماية المدنية لزموري، بومرداس، الثنية، وبودواو. إلى جانب الوحدة البحرية، والرتل المتنقل، يوضح البيان.