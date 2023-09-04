إخماد عدّة حرائق للغابات في 6 ولايات
تعكف فرق الحماية المدنية على إخماد عدّة بؤر لحرائق الغابات في ولايات شمال البلاد، حسب ما أفادت به حصيلة لذات المصالح.
ولا تزال عمليات الإطفاء والحراسة بعد الإخماد متواصلة في 6 ولايات، إلى غاية الساعة التاسعة 09:00 من صباح الإثنين، وفق ذات الحصيلة.
ويتعلق الأمر بكل من:
- سوق أهراس: غابة مشتة سيدي عبد الله ببلدية مشروحة.
- تيزي وزو: غابة قرية منصورة في بني زيكي، وغابة قرية زوافقة في أليلتين.
- سطيف: عين الحصبة ببلدية عين الروى.
- تيبازة: غابة بوجبرون ببلدية مراد.
- جيجل: غابة مشتة عشيرة ببلدية سلمى، والملاقي ببلدية العنصر، وعميرة بني فرقان بالميلية، والمنازل ببلدية بوسيف.
- الطارف: غابة عين الباردة ببلدية بوحجار، وغابة جنطورة ببلدية عين الكرمة.