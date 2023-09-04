إخماد عدّة حرائق للغابات في 6 ولايات

تعكف فرق الحماية المدنية على إخماد عدّة بؤر لحرائق الغابات في ولايات شمال البلاد، حسب ما أفادت به حصيلة لذات المصالح.

ولا تزال عمليات الإطفاء والحراسة بعد الإخماد متواصلة في 6 ولايات، إلى غاية الساعة التاسعة 09:00 من صباح الإثنين، وفق ذات الحصيلة.

ويتعلق الأمر بكل من: