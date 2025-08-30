-- -- -- / -- -- --
الجزائر

إخماد معظم حرائق الغابات عبر ولايات عدّة

الشروق أونلاين
ح.م

تمكن عناصر الحماية المدنية من إخماد معظم حرائق الغابات التي نشبت في الآونة الأخيرة ببعض ولايات الوطن، على غرار بجاية، المغير، خنشلة والبليدة.

وفي هذا الصدد، أوضح المكلف بالإعلام بالمديرية العامة للحماية المدنية، الملازم الأول عبدات يوسف السبت، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أنه تم إخماد معظم الحرائق، فيما تبقى الجهود متواصلة لإخماد حريقين على مستوى ولايتي البليدة وتيبازة.
وأضاف بخصوص حريق غابة الشريعة (البليدة)، أن وضعيته تحت السيطرة، فيما تبقى “معالجة بعض النقاط مع التقليب والتبريد متواصلة”.
كما سجلت وحدات الحماية المدنية خلال الـ24 ساعة الماضية، 18 تدخلا تتعلق بحرائق الغابات، حرائق الأدغال والأحراش، الحشائش اليابسة وكذا الأشجار المثمرة.
وبهدف السيطرة على الحرائق ومنع توسعها، سخرت مصالح الحماية المدنية -يضيف ذات المصدر- “كافة الإمكانيات البشرية والمادية اللازمة، على غرار الآليات البرية من وحدات التدخل، الأرتال المتنقلة والمفارز الجهوية، بالإضافة إلى الدعم الجوي لطائرات الحماية المدنية والجيش الوطني الشعبي”.

