-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
إيداع الوزير الأول الأسبق نور الدين بدوي الحبس المؤقت
الجزائر

إخماد 22 حريقا خلال الـ 24 ساعة الماضية

الشروق أونلاين
  • 79
  • 0
إخماد 22 حريقا خلال الـ 24 ساعة الماضية

تمكنت مصالح الحماية المدنية خلال الـ 24 ساعة الماضية من إخماد 22 حريق نشب على مستوى 12 ولاية.

وحسب ما أفاد به بيان للمديرية فقد قامت وحدات الحماية المدنية بإخماد 22 حريق من الغطاء النباتي على مستوى 12 ولاية منها 4 حرائق (1 حريق غابة – 2 حرائق أدغال  و1 حريق أحراش) و18 حريق محصول زراعي في كل من ولايات تيبازة، البويرة، تيزي وزو، بجاية، الشلف، بسكرة، البليدة، تلمسان، سطيف، سيدي بلعباس، قسنطينة و غليزان.

 وأشار المصدر ذاته إلى أن الخسائر قدرت بـ 1.5 هكتار من الأدغال، 40 هكتار من الأحراش وكذا 2473 حزمة تبن و340 شجرة مثمرة.

وبالنسبة للحالة العامة لحرائق الغابات والمحاصيل الزراعية إلى غاية الثلاثاء على الساعة 11 صباحا، فلم يسجل أي حريق، يؤكد البيان.

مقالات ذات صلة
مكافحة الحرائق: نظام خاص للتنبؤ وتحديد المناطق المعرضة لها

مكافحة الحرائق: نظام خاص للتنبؤ وتحديد المناطق المعرضة لها

أكبر مشروع للطاقات المتجددة في إفريقيا.. قريبا في الجزائر

أكبر مشروع للطاقات المتجددة في إفريقيا.. قريبا في الجزائر

المحكمة الدستورية ترفض إخطارات 100 نائب بالبرلمان

المحكمة الدستورية ترفض إخطارات 100 نائب بالبرلمان

الترخيص لمتقاعدي الحرس البلدي بالمشاركة في مسابقات التوظيف

الترخيص لمتقاعدي الحرس البلدي بالمشاركة في مسابقات التوظيف

المخزن ينسج سيناريوهات خيالية عن زيارة ماكرون!

المخزن ينسج سيناريوهات خيالية عن زيارة ماكرون!

وفاة 9 أشخاص في مجزرة مرورية بولاية إليزي

وفاة 9 أشخاص في مجزرة مرورية بولاية إليزي

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد