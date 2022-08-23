إخماد 22 حريقا خلال الـ 24 ساعة الماضية

تمكنت مصالح الحماية المدنية خلال الـ 24 ساعة الماضية من إخماد 22 حريق نشب على مستوى 12 ولاية.

وحسب ما أفاد به بيان للمديرية فقد قامت وحدات الحماية المدنية بإخماد 22 حريق من الغطاء النباتي على مستوى 12 ولاية منها 4 حرائق (1 حريق غابة – 2 حرائق أدغال و1 حريق أحراش) و18 حريق محصول زراعي في كل من ولايات تيبازة، البويرة، تيزي وزو، بجاية، الشلف، بسكرة، البليدة، تلمسان، سطيف، سيدي بلعباس، قسنطينة و غليزان.

وأشار المصدر ذاته إلى أن الخسائر قدرت بـ 1.5 هكتار من الأدغال، 40 هكتار من الأحراش وكذا 2473 حزمة تبن و340 شجرة مثمرة.

وبالنسبة للحالة العامة لحرائق الغابات والمحاصيل الزراعية إلى غاية الثلاثاء على الساعة 11 صباحا، فلم يسجل أي حريق، يؤكد البيان.