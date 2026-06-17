إخماد 24 حريقًا للمحاصيل الزراعية والغابات عبر عدة ولايات

سجلت مصالح الحماية المدنية خلال الفترة الممتدة من 16 إلى 17 جوان 2026 ما مجموعه 24 حريقًا شملت المحاصيل الزراعية والأشجار، إضافة إلى حرائق الأدغال والأحراش، مؤكدة إخمادها جميعًا نهائيًا دون تسجيل أي عمليات تدخل جارية أو حرائق تحت الحراسة.

وأفادت الحصيلة الصادرة عن الحماية المدنية، على الساعة السابعة صباحًا من اليوم الأربعاء، بتسجيل 19 حريقًا للمحاصيل الزراعية والأشجار عبر عدد من الولايات، حيث تم إخمادها نهائيًا بالكامل.

وشهدت ولاية الشلف حريقًا للمحاصيل الزراعية بمنطقة أولاد زياد ببلدية الصبحة، فيما سجلت ولاية الأغواط حريقًا مماثلًا بمنطقة عين 12 ببلدية قصر الحيران. كما تدخلت المصالح المختصة لإخماد حريق محاصيل زراعية بمشنة بكيكية ببلدية سوق نعمان في أم البواقي.

وفي ولاية بسكرة اندلع حريق نخيل بقرية قرطة التابعة لبلدية سيدي عقبة، بينما سجلت ولاية البويرة حريق محاصيل زراعية بمنطقة بئر غبالو ببلدية بئر غبالو، وولاية تلمسان حريقًا بالمكان المسمى أولاد علا ببلدية عمير.

كما عرفت ولاية تيارت ثلاثة حرائق للمحاصيل الزراعية بكل من قرية بونوالة ببلدية تخمرت، ومنطقة المقسم ببلدية زمالة الأمير عبد القادر، وبلدية تيدة، حيث تم إخمادها جميعًا نهائيًا.

وفي ولاية سعيدة تم تسجيل حريق محاصيل زراعية بمنطقة سيدي مبارك ببلدية عين الحجر، فيما شهدت ولاية سيدي بلعباس ثلاثة حرائق بالمكان المسمى مستثمرة هناني حسين ببلدية طاية، وعلى حافة الطريق الوطني رقم 13 ببلدية الضاية، إضافة إلى مستثمرة بلعرج عباس ببلدية طاية.

كما تدخلت وحدات الحماية المدنية لإخماد حريق بالمزرعة الفلاحية السي عنتر بمنطقة الكروشة ببلدية بني سليمان في ولاية المدية، وحريق آخر بطريق بن جراد ببلدية البيض، إضافة إلى حريق بمنطقة غدير الجاج بير حمودي ببلدية رأس الوادي في برج بوعريريج، وحريق بمشتة قهرار ببلدية المشيرة في ولاية ميلة.

وفي ولاية غليزان، تم تسجيل حريقين للمحاصيل الزراعية بدوار أولاد عيسى ببلدية أولاد عيش، وبمحاذاة الطريق الولائي رقم 20 بمنطقة الحمادنة، حيث تم إخمادهما نهائيًا.

وفيما يتعلق بحرائق الغابات والأدغال والأحراش، سجلت الحماية المدنية خلال يوم 16 جوان، على الساعة السادسة مساءً، خمسة حرائق تم التحكم فيها وإخمادها نهائيًا.

وسجلت ولاية بجاية حريقين للأدغال والأحراش بمنطقتي اسردون ببلدية تينبدار، وامزار ببلدية أيت إسماعيل، فيما شهدت ولاية البويرة حريقًا بقرية عواودة التابعة لبلدية قاديرية.

كما تم إخماد حريقين للأدغال والأحراش بولاية تيزي وزو، الأول بقرية آيت خليفة ببلدية أبي يوسف، والثاني بقرية عذني ببلدية إرجن.

وأكدت الحماية المدنية أن جميع الحرائق المسجلة تم إخمادها نهائيًا، دون تسجيل أي بؤر نشطة أو عمليات تدخل متواصلة.