إخماد 39 حريقًا للغطاء النباتي عبر عدة ولايات خلال 24 ساعة

سجلت مصالح الحماية المدنية 39 حريقًا مست الغابات والأدغال والأحراش والمحاصيل الزراعية والنخيل والأشجار المثمرة عبر عدد من ولايات الوطن خلال الفترة الممتدة من الساعة الثامنة صباحًا ليوم 27 جوان إلى غاية الساعة الثامنة صباحًا من اليوم الأحد، مؤكدة إخماد جميع الحرائق نهائيًا دون تسجيل أي حريق لا يزال قيد التدخل أو تحت الحراسة.

وبحسب الحصيلة، توزعت الحرائق على عدة ولايات، حيث شهدت بجاية ثلاثة حرائق مست الأدغال والأحراش والأشجار المثمرة، فيما سجلت الشلف، وأم البواقي، وتلمسان، وعنابة، وقالمة، ومستغانم، ومعسكر، وميلة، وعين الدفلى، وغليزان، والمغير حرائق مست أساسًا المحاصيل الزراعية أو النخيل، وتمت السيطرة عليها نهائيًا.

كما عرفت ولايات باتنة، وتيارت، وسطيف، وسعيدة، والمدية، وخنشلة تسجيل عدة حرائق بالمحاصيل الزراعية، إضافة إلى حرائق مست الأشجار المثمرة في كل من البويرة، وعين وسارة، وسطيف، والمسيلة، فضلاً عن حريق نخيل بولاية ورقلة وآخر بولاية المغير، حيث انتهت جميع عمليات الإخماد بنجاح.

وسجلت ولاية خنشلة أكبر عدد من الحرائق ضمن الحصيلة اليومية، بتسجيل ستة حرائق مست المحاصيل الزراعية عبر بلديات المحمل، وشلية، وبئر بوحوش، والرقوبة، وأولاد إدريس، وخميسة، فيما شهدت بجاية ثلاثة حرائق، وسطيف أربعة حرائق، في حين سجلت ولايات أخرى حرائق متفاوتة العدد.

وأكدت الحماية المدنية أن الوضعية العامة لحرائق الغطاء النباتي، تتميز بإخماد جميع الحرائق المسجلة نهائيًا، مع عدم وجود أي عملية إطفاء جارية أو حرائق موضوعة تحت الحراسة، ما يعكس التحكم الكامل في مختلف التدخلات المنجزة عبر الولايات المعنية.