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الجزائر

إخماد 42 حريقًا وبقاء بؤرة واحدة مشتعلة في سكيكدة

الشروق أونلاين
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إخماد 42 حريقًا وبقاء بؤرة واحدة مشتعلة في سكيكدة
الحماية المدنية
جانب من جهود الإخماد

تمكنت مصالح الحماية المدنية، إلى غاية الساعة السابعة من صباح اليوم الثلاثاء، من إخماد 42 حريقًا من أصل 43 حريقًا سُجلت عبر عدة ولايات، فيما تتواصل جهود الإخماد للسيطرة على حريق واحد بولاية سكيكدة، وسط تعزيزات برية وجوية مكثفة.

وأوضحت الحماية المدنية، في حصيلتها اليومية المتعلقة بحرائق الغابات والأدغال والأحراش والمحاصيل الزراعية وواحات النخيل، أن الحريق الوحيد المتواصل يوجد ببلدية قنواع، ويمس مناطق إكارون ولمنـاقش ووادي بوصالح بولاية سكيكدة.

وسخرت مصالح الحماية المدنية إمكانات بشرية ولوجستية معتبرة لإخماد الحريق، حيث تُشرف على العملية مديرية تنظيم وتنسيق العمليات، بدعم بري من المفرزة الجهوية لولاية أم البواقي، والرتل المتنقل لولاية تبسة، والرتل المتنقل للوحدة الوطنية، إلى جانب المفرزة الجهوية لولاية سطيف.

كما تتلقى فرق التدخل دعماً جوياً يتمثل في طائرة BE200 تابعة للجيش الوطني الشعبي، بالإضافة إلى طائرتين من نوع AT802 W18 للمساهمة في عمليات إخماد النيران والحد من انتشارها.

وبحسب الحصيلة، بلغ إجمالي الحرائق المسجلة منذ بداية اليوم43 حريقًا، تم التحكم في 42 منها، فيما تتواصل عمليات التدخل لإخماد آخر بؤرة حريق بولاية سكيكدة.

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