إخماد 62 حريقاً للمحاصيل الزراعية والأشجار عبر عدة ولايات خلال 24 ساعة

تمكنت مصالح الحماية المدنية من إخماد 62 حريقاً للمحاصيل الزراعية والأشجار سُجلت عبر عدد من ولايات الوطن خلال الفترة الممتدة من 22 إلى 23 جوان على الساعة السابعة صباحاً، دون تسجيل أي حريق قيد التدخل أو تحت الحراسة.

وأظهرت الحصيلة العامة تسجيل 62 حريقاً تم إخمادها نهائياً، شملت محاصيل زراعية وأشجاراً مثمرة وأشجار النخيل، موزعة على عدة ولايات عبر مختلف مناطق البلاد.

وسُجلت أكبر حصيلة للحرائق بولايات قالمة وميلة وسيدي بلعباس، إلى جانب حرائق متفرقة بكل من الشلف وأم البواقي وباتنة والبليدة والبويرة وتلمسان وتيارت والمدية وسطيف وغيرها من الولايات.

وشملت الحرائق المسجلة مساحات من المحاصيل الزراعية في ولايات الشلف وأم البواقي وباتنة والبليدة والبويرة وتبسة وتلمسان وتيارت والجلفة وجيجل وسطيف وسيدي بلعباس وعنابة وقالمة وقسنطينة والمدية والبيض وبرج بوعريريج والطارف وسوق أهراس وتيبازة وميلة وعين تيموشنت وغليزان وتيميمون.

كما مست الحرائق أشجاراً مثمرة في ولايات أم البواقي وباتنة والبويرة وتلمسان وسيدي بلعباس والمسيلة والطارف وعين الدفلى، في حين سُجلت حرائق نخيل بولايات بسكرة وبشار وورقلة وإن صالح والمنيعة.

وأكدت الحصيلة أن جميع الحرائق التي تم تسجيلها خلال الفترة المذكورة أُخمدت نهائياً، ما سمح بالتحكم الكامل في الوضع ومنع امتداد النيران إلى مناطق أخرى أو تسجيل بؤر نشطة مع نهاية الفترة المرجعية للحصيلة.

وتندرج هذه التدخلات في إطار الجهود المتواصلة لمصالح الحماية المدنية لمواجهة حرائق المحاصيل الزراعية والأشجار خلال موسم الحصاد وفصل الصيف، عبر التدخل السريع والانتشار الميداني بمختلف ولايات الوطن.