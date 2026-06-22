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الجزائر

إخماد 89 حريقاً عبر الوطن والإبقاء على موقعين تحت الحراسة

الشروق أونلاين
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إخماد 89 حريقاً عبر الوطن والإبقاء على موقعين تحت الحراسة
الحماية المدنية
جانب من عمليات الإخماد

سجلت مصالح الحماية المدنية 91 حريقاً بمختلف أنحاء البلاد خلال الفترة الممتدة من الساعة الثامنة صباحاً ليوم أمس الأحد إلى غاية الساعة الثامنة صباحاً من اليوم الإثنين، حيث تم إخماد 89 حريقاً نهائياً، فيما أبقي على حريقين تحت الحراسة، دون تسجيل أي عملية إخماد جارية.

وأوضحت الحماية المدنية أن الحرائق شملت الغابات والأدغال والأحراش والمحاصيل الزراعية والأشجار المثمرة والنخيل عبر عدد من الولايات، حيث تمكنت فرق التدخل من السيطرة على معظمها وإخمادها نهائياً.

وسجلت حالتا الحراسة المتبقيتان بولاية البويرة، الأولى تخص حريق غابة بمنطقة بوخلفون ببلدية بوكرام، والثانية حريق محاصيل زراعية بقرية عين الترك، إضافة إلى حريق محاصيل زراعية بحي عثمان طلبة ببلدية خميستي في ولاية تيبازة، الذي ظل بدوره تحت المراقبة بعد السيطرة عليه.

وشهدت ولايات بجاية، تيزي وزو، الجزائر، جيجل وتيسمسيلت عدة حرائق غابية وأخرى مست الأدغال والأحراش، تم إخمادها نهائياً، فيما سجلت ولايات أم البواقي، تلمسان، تيارت، سطيف، سعيدة، سيدي بلعباس، قسنطينة، غليزان وعدد من الولايات الأخرى حرائق مست المحاصيل الزراعية، انتهت جميعها بالإخماد النهائي.

كما تدخلت مصالح الحماية المدنية لإخماد حرائق طالت أشجاراً مثمرة في ولايات البويرة، تيزي وزو، الجلفة، سطيف، مستغانم، المسيلة، بومرداس، الطارف وعين الدفلى، إضافة إلى حرائق نخيل بولايات بسكرة، ورقلة، إن صالح، توقرت والمنيعة، حيث تمت السيطرة عليها بالكامل.

وأكدت الحماية المدنية أن عمليات التدخل والمتابعة الميدانية مكنت من احتواء مختلف الحرائق المسجلة، مع مواصلة مراقبة المواقع التي وضعت تحت الحراسة تفادياً لتجدد النيران.

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