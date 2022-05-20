“إخواننا” لرشيد بوشارب ضمن قسم العرض الأول في مهرجان “كان”

يعيد قضية مالك أوسكين الذي قتلته الشرطة الفرنسية عام 1986

يعرض فيلم “إخواننا”، للمخرج الفرانكو-الجزائري رشيد بوشارب،، في الدورة الـ 75 لمهرجان كان السينمائي، الذي تجري فعالياته بفرنسا إلى غاية 28 من الشهر الجاري.

فيلم “أخواننا”، الذي يعرض خارج المسابقة الرسمية ضمن فقرة “العروض الأولى”، يعالج قضية المهاجر مالك أوسكين، الذي يبلغ من العمر 22 عامًا، الذي تعرض للضرب حتى الموت على أيدي الشرطة، في ليلة 5 إلى 6 ديسمبر 1986، وأصبح مالك رمزا للكفاح ضد العنصرية وعنف الشرطة في فرنسا. خرج مئات الآلاف من طلبة وصحافيين وغيرهم، إلى الشارع، محتجّين في مظاهرة سلمية، على جريمة الشرطة، في 36 مدينة بفرنسا.

ويجمع الفيلم بين عدد من الممثلين الجزائريين أو من أصول جزائرية، على غرار: رضا كاتب، لينا خوذري، سمير قاسمي. كما شاركت في كتابة سيناريو الفيلم الكاتبة كوثر عظيمي.

وسبق أن شارك فليم رشيد بوشارب “الخارجون عن القانون”، باسم الجزائر، في المسابقة الرسمية للمهرجان، عام 2010، وأثار احتجاجات كبيرة، سواء في البرلمان أم داخل أروقة المهرجان، بسبب ما اعتبره الفرنسيون “تحريفا للتاريخ”.