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رياضة

إدارة أمريكية لِفريق عبد القهّار ومسعودي

علي بهلولي
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إدارة أمريكية لِفريق عبد القهّار ومسعودي
الأرشيف
عبد القهّار قادري رفقة بلال مسعودي بِزيّ نادي كورتري البلجيكي.

بات نادي كورتري البلجيكي يملك أسمه رجل الأعمال الأمريكي ماسيك كامينسكي.

ومعلوم أن فريق كورتري البلجيكي يضمّ في صفوفه اللاعبَين الجزائريَين: متوسّط الميدان الهجومي عبد القهّار قادري، والمهاجم بلال مسعودي. بِعقدٍ تنقضي مدّته في صيف 2026 لِكلَيهما.

ورصد ماسيك كامينسكي غلافا ماليا قيمته 17.5 مليون أورو، نظير شراء أسهم نادي كورتري. يقول الموقع البريطاني “إنسايد ورلدفوتبال” في تقرير له نشره، الثلاثاء.

وكان نادي كورتري تحت إدارة رجل الأعمال الماليزي فينسنت تان، الذي اشترى أسهم الفريق البلجيكي في عام 2015، بِغلاف مالي قيمته 5 ملايين أورو.

ووفقا للمصدر، فإن ملّاك ناديَي بورنموث وبيرنلي الإنجليزيَين تقدّما بِعرضَين لِشراء أسهم فريق كورتري، لكن الإدارة الماليزية رفضت المُقترحَين.

وفي مسابقة البطولة البلجيكية التي أُسدل ستارها مُؤخّرا، تموقع فريق كورتري في الرّتبة الـ 14 من أصل 18ناديا مُتنافسا.

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