إدارة أولمبيك ليون الفرنسي تعوّل على سليماني الموسم المقبل

بعد رحيل المدرب رودي غارسيا والهولندي ديباي

عانى الدولي الجزائري، إسلام سليماني، نجم نادي أولمبيك ليون الفرنسي من عدم المشاركة بانتظام مع الفريق منذ انضمامه إليه بداية العام الجاري، لأسباب شخصية وخارجة عن النطاق الرياضي أكثر منها لأسباب رياضية وتكتيكية خالصة، في وقت كان يبحث فيه عن بعث مشواره بعد معاناته الكبيرة مع ليستر سيتي الإنجليزي فريقه السابق.

أكد المدير الرياضي لنادي أولمبيك ليون الفرنسي، البرازيلي جونينيو، هذه المعلومات في تصريحات أدلى بها للقناة الرسمية للنادي خلال عرضه لحصيلة الفريق هذا الموسم، والذي انتهى بتضييعه لفرصة المشاركة في مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل والاكتفاء بـ”اليوروباليغ”، ورحيل المدرب الفرنسي، رودي غارسيا، الذي أدلى بتصريحات نارية تجاه جونينيو وإدارة نادي ليون بعد رحيله، وقال الدولي البرازيلي إنه يتوقع تألق هداف المنتخب الوطني الموسم المقبل رغم عدم حصوله على الفرصة كاملة هذا الموسم، وصرح بهذا الخصوص: “سليماني سيقدم الكثير للنادي الموسم المقبل”، قبل أن يضيف تبريرا لعدم مشاركته بانتظام مع التشكيل الأساسي: “لم تكن له علاقة جيدة مع المدرب رودي غارسيا”.

واكتفى النجم الجزائري بالمشاركة مع أولمبيك ليون في 20 مباراة في كل المسابقات منها 6 مرات فقط كأساسي، سجل خلالها 4 أهداف وصنع 4 أخرى، وغالبا ما كان رودي غارسيا يشركه في العشر دقائق الأخيرة من المباريات، الأمر الذي لم يساعده لتقديم أفضل مستوياته، والغريب أن مدرب نادي روما الإيطالي السابق، ورغم الخلاف الذي اعترف جونينيو بوجوده بينه وبين سليماني، كان يخرج في كل مرة بتصريحات إعلامية يشيد فيها بإمكانات المهاجم الجزائري وروحه القتالية وصفته القيادية داخل النادي، مؤكدا بأنه يساعد كثيرا زملاءه الآخرين والنادي.

ونفس الشيء كان ينطبق أيضا على المدافع، جمال بلعمري، الذي انضم هذا الموسم إلى ليون دون أن يدخل ضمن مخططات رودي غارسيا، رغم تصريحات الأخير الحاملة للكثير من المديح لصخرة مدافع “محاربي الصحراء”، الذي اكتفى بالمشاركة في 8 مباريات فقط طوال الموسم في مختلف المسابقات وبمعدل دقائق لعب لم يتجاوز 301 دقيقة، سجل خلالها هدفا في كأس فرنسا، وسيرحل بلعمري عن النادي لأن عقده ينتهي الشهر المقبل ووجهته المقبلة ستكون خليجية بنسبة كبيرة.