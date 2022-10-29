إدارة اتحاد العاصمة تبرر غلق ملعب “بولوغين”

القرار جاء استنادا إلى تقرير "ctc"

أكدت إدارة اتحاد العاصمة أن القرار الذي اتخذته بغلق ملعب “عمر حمادي”، جاء بناء على تقرير الخبرة، الذي أعدته مصالح الهيئة الوطنية للرقابة التقنية للبناء “CTC ” التي كشفت أن المدرجات في حالة سيئة تهدد حياة المناصر، نافية بذلك أن يكون القرار ارتجاليا مثلما تحاول بعض الأطراف الترويج له.

وبرّرت إدارة الاتحاد ذلك، في بيان رسمي جاء فيه: “ردا على المغالطات والمحاولات البائسة لضرب استقرار النادي من خلال محاولة استغلال قضية ملعب “عمر حمادي” ببولوغين، ارتأت إدارة اتحاد الجزائر إزالة الغموض السائد حول مصير الملعب، وتؤكد مرة أخرى أن قرار غلقه كان حرصا على سلامة حياة الأنصار لا غير”، قبل أن تضيف: “نعلم أنصارنا أن غلق ملعب “عمر حمادي” ببولوغين لم يكن قرارا ارتجاليا مثلما تحاول بعض الجهات تسويقه وإنما قرار اتخذته المصالح المختصة بناء على تقرير الخبرة الذي أعدته مصالح الهيئة الوطنية للرقابة التقنية للبناء “CTC ” التي كشفت أن المدرجات في حالة سيئة تهدد حياة المناصر”.

كما جاء في البيان أيضا أن الإدارة ستأخذ على عاتقها مصاريف مكتب الدراسات، المقدرة بمليار سنتيم، بهدف معاينة الملعب ككل، من خلال استخدام أحدث التقنيات لذلك، على أن يتم الشروع في عملية الترميم في أقرب الآجال بهدف تجهيز الملعب مجددا لاستضافة مباريات النادي العاصمي، كما بررت إدارة النادي أن اهتراء بعض الأجزاء من الملعب يعد نتاجا الموقع الجغرافي للملعب وبالتالي قربه من البحر، فضلا عن مرور أزيد من 87 سنة عن تشييده.