إدارة اتحاد العاصمة تتقدم بشكوى رسمية ضد رئيس مولودية البيض

تقدمت إدارة اتحاد العاصمة، بشكوى رسمية لدى محكمة البيض ضد رئيس نادي مولودية البيض، عبد القادر دحماني، بسبب تصريحات أدلى بها للصفحة الرسمية لناديه.

وقالت إدارة “الاتحاد” في بيان لها إن رئيس مولودية البيض أدلى بتصريحات للصفحة الرسمية لناديه اتهم فيها نادي اتحاد العاصمة بترتيب مباراته أمام نجم بن عكنون، “مما أضرّ بصورة النادي على المستوى المحلي والقاري”.

وأضافت إدارة “سوسطارة”: “تستنكر إدارة اتحاد العاصمة تدخل رئيس مولودية البيض في اللاعبين الدوليين لفريقنا ومحاولته التشويش على قائمة المنتخب الوطني الذي ينتظره رهان التأهل لكأس العالم في الوقت الذي تستدعي المصلحة الوطنية وقوفنا جميعا خلف المنتخب، خاصة في هذا الظرف الحساس الذي يسبق مبارتي غينيا وأوغندا”.

وتابعت إدارة الاتحاد في بيانها: “تعبّر الإدارة عن دهشتها من جرأة رئيس مولودية البيض الذي وصل به الأمر لغاية اتهام لاعبين بذكرهم بالاسم بترتيب مباراة فريقنا أمام نجم بن عكنون، وتنتظر الإدارة أن يقدّم رئيس مولودية البيض الأدلّة المادية التي استند عليها أمام الجهات القضائية التي لجأت لها إدارة اتحاد العاصمة لضمان حق لاعبيها وحمايتهم، وحماية النادي وتاريخه وقيّمه”.