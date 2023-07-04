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رياضة

إدارة اتحاد العاصمة ترد على تصريحات عليق حول قضية شعار النادي

عمر سلامي
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إدارة اتحاد العاصمة ترد على تصريحات عليق حول قضية شعار النادي
ح.م
شعار نادي اتحاد العاصمة

أصدرت إدارة اتحاد العاصمة بيانا، استنكرت فيه تصريحات رئيس النادي الهاوي سعيد عليق، كما أكدت احترامها لقرارات العدالة بخصوص حذف رمز مدينة الجزائر من شعار النادي.

وقالت إدارة الاتحاد في بيان لها على الصفحة الرسمية للنادي: “استنكرت إدارة اتحاد العاصمة بشدّة التصريحات المضللة التي أدلى بها مسؤول النادي الهاوي في وسائل الإعلام والتي يتهم فيها مسؤولي الشركة الرياضية ذات أسهم لاتحاد مدينة الجزائر بعدم احترامها لقرارات العدالة”.

وأضافت: “ونُعلِمْ الرأي العام وجمهور الاتحاد على وجه الخصوص، أن مسؤول النادي الهاوي قام بمقاضاة الشركة الرياضية ذات أسهم لاتحاد مدينة الجزائر من أجل نزع رمز مدينة الجزائر الممثل بـ(أسدين) من شعار النادي، حيث فصلت العدالة منذ أسابيع في القضية لصالح النادي الهاوي مع تغريم الشركة الرياضية ذات أسهم بـ2 مليون دينار”.

وتابعت: “الرمز الذي كان محل أطماع عدّة أندية عاصمية في وقت سابق، قبل أن يحظى فريقنا بشرف نيله وإدراجه ضمن شعار الفريق، لكن مسؤول النادي الهاوي استغل خلافه مع المالك السابق للفريق ولجأ إلى القضاء من أجل حذف رمز مدينة الجزائر (الأسدين) من شعار اتحاد العاصمة”.
وقالت إدارة الشركة الرياضية ذات أسهم لاتحاد مدينة الجزائر في بيانها أنها تحترم قوانين الجمهورية وقرارات العدالة، وأضافت: “لكن وبحكم أن الموسم الجاري لا تفصلنا عن نهايته سوى أيام معدودات، فالوقت غير كاف لتجهيز أقمصة جديدة للاعبين دون شعار مدينة الجزائر، مثلما يطالب به مسؤول النادي الهاوي”.

وأكدت إدارة الإتحاد التزامها بحذف شعار ولاية الجزائر في القميص الجديد الذي سيحمله اللاعبون بداية من شهر أوت القادم.

وقالت إدارة اتحاد العاصمة في الأخير: “في الوقت الذي كان فريقنا يستقبل التهاني من كل صوب وحدب نظير تتويجه التاريخي بكأس الكونفدرالية الإفريقية ونيله الاعتراف والتكريم من طرف رئيس الجمهورية، فضّل النادي الهاوي تعكير صفو أفراح واحتفالات أسرة الاتحاد، من خلال قيام مسؤوله بإحياء قضية “الشعار”.

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