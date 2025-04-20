إدارة اتحاد العاصمة تطالب بفتح تحقيق بعد تجاهل غرفة “الفار” هذه اللقطة (فيديو)

طالبت إدارة اتحاد العاصمة الجهات الوصية، بفتح تحقيق بعد تجاهل غرفة “الفار”، للقطة لمس خلالها لاعب شبيبة القبائل الكرة بيده داخل منطقة الجزاء.

وأبدت إدارة “الاتحاد” استياءها الشديد من عدم تدخل غرفة “الفار” لتنبيه الحكم الرئيسي في هذه اللقطة.

وقالت إدارة “سوسطارة” في بيان لها عقب المباراة التي انهزم فيها بهدف دون رد أمام شبيبة القبائل: ” تُبدي إدارة اتحاد العاصمة استياءها الشديد من التجاهل غير المبرر الذي صدر عن غرفة الـVAR خلال المباراة التي جمعت فريقنا أمام شبيبة القبائل، بعدم العودة إلى لقطة واضحة تُظهر لمس لاعب المنافس للكرة باليد داخل منطقة الجزاء و حرمان فريقنا بذلك من ركلة جزاء شرعية”.

وأضافت: ” ورغم أن حكم الساحة لم يُشاهد المخالفة، إلا أن البروتوكول المعتمد لتقنية حكم فيديو الـVAR يُلزمه بالتدخل لتنبيه الحكم الرئيسي وتمكينه من مراجعة اللقطة، غير أن هذا لم يحدث، في قرار يطرح أكثر من علامة استفهام حول آليات استخدام التقنية وتطبيقها بعدالة”.

وفي الأخير أكدت إدارة الاتحاد عزمها على “اتخاذ الإجراءات اللازمة للدفاع عن حقوق الفريق، مع مطالبتنا الجهات الوصية بفتح تحقيق جاد في هذه الحادثة وضمان عدم تكرار مثل هذه التجاوزات مستقبلاً”.