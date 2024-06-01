إدارة اتحاد العاصمة تندد بتصريحات رئيس مولودية البيض

ندّدت إدارة فريق اتحاد العاصمة، بتصريحات رئيس مولودية البيض، عبد القادر دحماني، حول هزيمة نادي “سوسطارة” أمام نجم بن عكنون.

وقال رئيس مولودية البيض في تصريحات للصفحة الرسمية للنادي: ” من غير المعقول أن ينهزم فريق ينافس على المراتب الأولى بتلك الطريقة لهذا أطالب رئيس الاتحاد وليد صادي بفتح تحقيق عاجل..”.

وردت إدارة اتحاد العاصمة في بيان لها، وقالت: “تفاجأت إدارة اتحاد العاصمة بتصريحات لرئيس مولودية البيض تم نشرها في الصفحة الرسمية للفريق في منصة فيسبوك، يتهم فيها فريقنا بالتساهل وترتيب مباراته أمام نجم بن عكنون وهي اتهامات باطلة لا أساس لها من الصحة”.

وأضافت: “كما تندد إدارة الاتحاد وبشدّة، بمثل هذه التصريحات اللامسؤولة التي من شأنها المساس بسمعة كرة القدم الجزائرية بصفة عامة وبنادي إتحاد العاصمة بصفة خاصة”.