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رياضة

إدارة اتحاد العاصمة توجه رسالة للأنصار قبل مواجهة الإياب أمام ريفرز

عمر سلامي
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إدارة اتحاد العاصمة توجه رسالة للأنصار قبل مواجهة الإياب أمام ريفرز
أرشيف
جماهير اتحاد العاصمة

دعت إدارة اتحاد العاصمة، أنصار الفريق، للتحلي باالروح الرياضية، وعدم استعمال ورمي المقذوفات والشماريخ على الميدان، في إياب ربع نهائي كأس الكاف أمام ريفرز النيجيري.

وتلقت إدارة اتحاد العاصمة تقريرا من “الكاف” يتعلق باستعمال الألعاب النارية في لقاء ذهاب ربع نهائي كأس الكونفدرالية أمام ريفرز النيجيري.

وحذر الإتحاد الإفريقي لكرة القدم التحاد من تكرار المشهد نفسه في لقاء ريفرز لحساب إياب الدور ربع النهائي، وهو الأمر الذي قد يكلّف فريق “سوسطارة” خوض مباراة نصف النهائي (في حال التأهل) دون جمهور.

وفي سياق توعية الأنصار بضرورة عدم القيام بأي سلوكات قد تؤدي إلى تسليط عقوبة اللعب دون جمهور على الفريق، قالت إدارة الاتحاد في بيان موجه للأنصار: ” ندعو جماهيرنا الأوفياء الذين سيتنقّلون إلى ملعب 5 جويلية لمساندة الفريق في مواجهة إياب ربع نهائي كأس الكونفيدرالية الإفريقية أمام ريفرز يونايتد النيجيري هذا الأحد، التّحلي بالرّوح الرياضية والسلوك الحضاري الذي عوّدنا عليه مناصر الإتحاد”.

وأضافت: ” دعم الفريق ومساندته على تحقيق الانتصار والتأهل والحرص على عدم استعمال ورمي المقذوفات والشماريخ وكذا الألعاب النارية على الميدان من أجل تفادي عقوبات “الكاف” التي قد تكون قاسية على فريقنا وتفسد فرحته.”

وختمت: “لطالما كان جمهور الاتحاد مميّزا في طريقة تشجيعه لفريقه ويلقى الإشادة والثّناء داخل وخارج الوط، وهو اليوم مطالب أكثر مما مضى التّحلي بروح المسؤولية وإعادة رسم صور جميلة في المدرجات دون تعريض الفريق للعقوبات”.

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