إدارة اتحاد العاصمة توقع ورقة خروج زين الدين بلعيد

سيلتحق بنادي سانت تروند البلجيكي

اجتمع رئيس مجلس إدارة اتحاد الجزائر عثمان سحبان، مع الأمين العام للنادي سيدعلي يحياوي والمدير الرياضي السيد بلال دزيري والمنسق الرياضي حمزة كودري وقائد الفريق زين الدين بلعيد وتم مناقشة وجهة اللاعب المستقبلية.

إدارة الفريق اتفقت في الأخير على عدم وضع عقبات في طريق طموح اللاعب وبشكل يحفظ حقوق النادي، وخلص الاتفاق في الأخير إلى تلبية رغبة قائد الفريق في الالتحاق بنادي سانت تروند البلجيكي، وتم التوقيع على ورقة خروجه.

وتشكر إدارة اتحاد الجزائر كل الأندية التي رغبت في ضم قائد النادي، كما تتمنى حظا أوفر لبلعيد وكل النجاح مستقبلا في وجهته الجديدة.

وكان نادي الأهلي قد رفض الاستسلام في صفقة زين الدين بلعيد، بناء على رغبة المدرب مارسيل كولر، حيث أصر على ضم اللاعب في الموسم الجديد، وزيادة المقابل المادي في الصفقة من خلال تقديم عرض جديد، يصل إلى مليون و200 ألف دولار، ومنح اتحاد العاصمة بعض المرونة بشأن نسبة إعادة البيع والتي كان بها بعض الخلافات في الفترة الأخيرة. غير أن الدولي الجزائري اختار الاحتراف في الدوري البلجيكي من أجل ضمان مكان في تشكيلة الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش.