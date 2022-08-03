إدارة اتحاد العاصمة تُسلّط عقوبات مُغلّظة

اتّخذت إدارة نادي اتحاد العاصمة مساء الأربعاء، قرارات صارمة ومُغلّظة، بعد “فضيحة” إلغاء المعسكر الإعدادي بِتركيا.

وجاءت قرارات إدارة نادي “سوسطارة”، على ضوء اجتماع عقدته لجنة الانضباط.

وقرّرت إدارة الاتحاد إقالة المدرب جميل بن واحي، ومساعده كمال بوجنان، ومدرب حراس المرمى الوناس قاواوي.

ومثُل الثلاثي الوارد ذكره أمام لجنة الانضباط، لِتفسير ما حدث ونفي التهم المنسوبة إليهم. لكن الحُكْمَ النهائيَّ ثبّت الإدانة (تحريض اللاعبين على التمرّد، وإلغاء التربص، بِحجّة عدم نيل المستحقّات المالية)، وهو ما ترتّب عنه إقالتهم.

هذا ويتدرب لاعبو الاتحاد العاصمة حاليا تحت إمرة التقني سفيان بن خليفة، وهو إطار كان يرأس مدرسة الكرة في النادي. ريثما تنتدب إدارة الفريق مدربا جديدا في الأيّام القليلة المقبلة.