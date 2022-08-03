-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

إدارة اتحاد العاصمة تُسلّط عقوبات مُغلّظة

علي بهلولي
  • 113
  • 0
إدارة اتحاد العاصمة تُسلّط عقوبات مُغلّظة

اتّخذت إدارة نادي اتحاد العاصمة مساء الأربعاء، قرارات صارمة ومُغلّظة، بعد “فضيحة” إلغاء المعسكر الإعدادي بِتركيا.

وجاءت قرارات إدارة نادي “سوسطارة”، على ضوء اجتماع عقدته لجنة الانضباط.

وقرّرت إدارة الاتحاد إقالة المدرب جميل بن واحي، ومساعده كمال بوجنان، ومدرب حراس المرمى الوناس قاواوي.

ومثُل الثلاثي الوارد ذكره أمام لجنة الانضباط، لِتفسير ما حدث ونفي التهم المنسوبة إليهم. لكن الحُكْمَ النهائيَّ ثبّت الإدانة (تحريض اللاعبين على التمرّد، وإلغاء التربص، بِحجّة عدم نيل المستحقّات المالية)، وهو ما ترتّب عنه إقالتهم.

هذا ويتدرب لاعبو الاتحاد العاصمة حاليا تحت إمرة التقني سفيان بن خليفة، وهو إطار كان يرأس مدرسة الكرة في النادي. ريثما تنتدب إدارة الفريق مدربا جديدا في الأيّام القليلة المقبلة.

مقالات ذات صلة
تحديد موعد سفرية المنتخب الأولمبي إلى تركيا

تحديد موعد سفرية المنتخب الأولمبي إلى تركيا

آخر أخبار فغولي

آخر أخبار فغولي

توينتي الهولندي يكشف عن عرض فينورد لضم لاعبه زروقي

توينتي الهولندي يكشف عن عرض فينورد لضم لاعبه زروقي

بِالفيديو: نعيجي يبدأ مشواره في فرنسا بِهدفَين

بِالفيديو: نعيجي يبدأ مشواره في فرنسا بِهدفَين

مدرب أواسط “الخضر”: تجاوز العقبة المصرية يرفع فرصنا في إحراز الكأس

مدرب أواسط “الخضر”: تجاوز العقبة المصرية يرفع فرصنا في إحراز الكأس

إدارة بلوزداد تدفع أموالا طائلة للاعبين والمدربين ولا تُرمّم الملعب!

إدارة بلوزداد تدفع أموالا طائلة للاعبين والمدربين ولا تُرمّم الملعب!

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد