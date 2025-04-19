إدارة اتحاد بسكرة تصدر بيانا قبل ساعات من موعد مباراة مولودية الجزائر

أصدرت اتحاد بسكرة بيانا، حول الأمور التنظيمية للقاء مولودية الجزائر، دعت فيه جماهير الفريقين للتحلي بالسلوك الحسن.

وقالت إدارة اتحاد بسكرة: “قبل ساعات قليلة من موعد المواجهة الهامة التي تنتظر فريقنا، يدعو مجلس إدارة الاتحاد الرياضي البسكري، جماهير الفريقين للتحلي بالسلوك الحسن، قبل، أثناء وفي نهاية اللقاء الذي سيكون الرهان فيه بالنسبة لفريقنا تحقيق النقاط الثلاثة”.

وأشاد مجلس إدارة الفريق بالجهود المبذولة في عملية التنظيم وعلى رأسهم مصالح الأمن.

كما طالبت إدارة “الاتحاد” جمهور الفريقين بالتعقل ومد يد العون للمنظمين بعدم الاقتراب من محيط الملعب لمن لا يتوفر على التذكرة، من أجل المساهمة في إنجاح اللقاء وإخراجه بالصورة التي تليق بسمعة الفريقين”.

وأكدت إدارة اتحاد بسكرة في الأخير، إن مجلس الإدارة يتابع سير العملية التنظيمية، من خلال التواصل المباشر مع مختلف الشركاء، ويؤكد أن الغاية الأسمى هي ضمان السير الحسن للقاء.

ويستقبل فريق اتحاد بسكرة، ضيفه مولودية الجزائر، السبت، بداية من الساعة الرابعة ونصف عصرا، لحساب الجولة 23 من الرابطة المحترفة الأولى.

ويتصدر فريق مولودية الجزائر جدول ترتيب الرابطة المحترفة الأولى، برصيد 41 نقطة مع مباراة متأخرة، وبفارق نقطة واحدة عن الملاحق شباب بلوزداد، الذي يستقبل خلال هذه الجولة ترجي مستغانم.

ويحتل اتحاد بسكرة المركز الأخير برصيد 19 نقطة، متأخرا عن صاحب المركز الـ15 ترجي مستغانم، بـ3 نقاط، وبـ 5 نقاط عن نجم مقرة الذي يحتل المركز 14.