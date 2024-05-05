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رياضة

إدارة الاتحاد تقدم شكوى رسمية للمحكمة الدولية

طارق. ب
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إدارة الاتحاد تقدم شكوى رسمية للمحكمة الدولية

بدأت إدارة اتحاد الجزائر في القيام بإجراءات إدارية من أجل تقديم شكوى رسمية لدى المحكمة الرياضية الدولية، عقب مهزلة لقاء الدور نصف النهائي من منافسة كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أمام نهضة بركان، واستعمال شعارات سياسية مستفزة من الجانب المغربي.

وكشف مصدر مقرب من إدارة النادي العاصمي، أن ممثل الفريق، سيقدم الشكوى بصفة رسمية خلال نهار الإثنين، بعدما قامت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، بقيادة وليد صادي، بالتنقل إلى لوزان عقب مواجهة الذهاب، وتقديم شكواها ضد “الكاف“، حيث ستسعى إدارة الاتحاد في مواصلة المسيرة، واسترداد حق الفريق، بعدما قامت الكاف بضرب قوانين “الفيفا” عرض الحائط في اللقاء الأخير لنهضة بركان أمام الاتحاد.

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