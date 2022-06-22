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رياضة

إدارة “البي آس جي” تقتنع أخيرا بِأن النجوم لا يصنعون فريقا قويا

الشروق الرياضي
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إدارة “البي آس جي” تقتنع أخيرا بِأن النجوم لا يصنعون فريقا قويا

يبدو أن القطري ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي اقتنع أخيرا، بِأن جلب النجوم لا يصنع فريق قويا.

ومنذ رئاسته لِنادي “البي آس جي” في عام 2011، تمكّن الخليفي من الاستفادة من خدمات عدّة نجوم عالميين، أبرزهم ديفيد بيكهام وزلاتان إبراهيموفيتش ونيمار وكيليان مبابي وليونيل ميسي وجانلويجي بوفون وأنخيل دي ماريا. ولكن الفريق عجز عن التألّق قاريا ونيل كأس رابطة أبطال أوروبا.

وقال ناصر الخليجي: “علينا أن نكون واقعيين، لا يُمكننا دائما أن نحلم بِشكل كبير. يكفي من جلب الأسماء الرنّانة. سنعود إلى التركيز على منتجات قطاع الشباب لدينا (فئة الأواسط). سيكون لدينا أفضل مركز تدريب في العالم، وفي السنوات القليلة المقبلة، أرغب في فريق يتكوّن من لاعبين باريسيين فقط. هذا هو هدفنا”.

وأضاف في أحدث مقابلة صحفية أدلى بها لِجريدة “لو باريزيان” الفرنسية: “نيمار سيكون جزءًا من مشروعنا الجديد. أمّا كيليان مبابي، فأُؤكّد أنه لا يتدخّل في قراراتنا الرياضية. يحدث أن يُدلي بِرأيه لأنه يُحبّ الانتصارات”.

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