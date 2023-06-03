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رياضة

إدارة “البي آس جي” تُعلن عن هذا القرار بِشأن ميسي

الشروق الرياضي
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إدارة “البي آس جي” تُعلن عن هذا القرار بِشأن ميسي
الأرشيف

أعلنت إدارة نادي باريس سان جيرمان الفرنسي مساء السبت، عن رحيل النّجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وأصدرت إدارة نادي “البي آس جي” بيانا، تضمّن عدم تجديد عقد المهاجم ميسي. كما قدّمت تشكّراتها لـ “البرغوث” على فترة تمثيله لِألوان فريقها الكروي.

وكان ليونيل ميسي (36 سنة) قد انضمّ إلى نادي العاصمة الفرنسية في صيف 2021، لِمدّة موسمَين.

وأحرز ميسي مع فريق باريس سان جيرمان لقبَين في البطولة الفرنسية، وكأسا محلّية ممتازة.

ويُمكن اعتبار التجربة الباريسية لِقائد منتخب الأرجنتين فاشلة رياضيا، ذلك أنّه عجز عن قيادة الفريق إلى إحراز كأس رابطة أبطال أوروبا، التتويج الذي ما زال يحلم به مسؤولو وأنصار “البي آس جي”.

ويبقى الآن مصير ليونيل ميسي يلفّه الغموض، بين العودة إلى فريقه السابق برشلونة الإسباني، أو الانتقال إلى البطولة السعودية، أو الالتحاق بِالدوري الأمريكي. أبرز الوجهات المُتداولة من قبل الصّحافة الأرجنتنية.

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