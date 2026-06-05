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رياضة

إدارة الترجي التونسي تتفق مع بلايلي على تجديد عقده

عمر سلامي
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إدارة الترجي التونسي تتفق مع بلايلي على تجديد عقده

أكدت إدارة الترجي التونسي أنها توصلت لاتفاق مبدئي مع الدولي الجزائري يوسف بلايلي، لتجديد عقده مع النادي.

وقالت إدارة الترجي في بيان لها: “تعلم الهيئة المديرة للترجي الرياضي التونسي جماهيرها الوفية أنه تم التوصل إلى اتفاق مبدئي بين رئيس النادي السيد حمدي المدب ونائب الرئيس السيد شكري الواعر ولاعب الفريق يوسف البلايلي يقضي بتجديد عقده مع النادي لمدة سنتين إضافيتين”.

وأضافت: ” وينص هذا الاتفاق على أن يدخل العقد الجديد حيز التنفيذ بصفة آلية ومباشرة إثر صدور القرار النهائي من المحكمة الرياضية التاس، والذي يُتوقع صدوره شهر أوت المقبل”.

وأكدت إدارة الترجي التونسي في الأخير، تمسكها بالحفاظ على ركائز الفريق وتدعيمها والعمل على توفير أفضل الظروف لضمان استقرار المجموعة ومواصلة تحقيق الأهداف الرياضية المنشودة.

وكان نائب رئيس الترجي التونسي شكري الواعر، قد أكد في تصريحات له، أن تحدث الجمعة الماضي مع بلايلي، أين أبدى اللاعب رغبته في البقاء مع الترجي.

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