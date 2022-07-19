إدارة الترجي التونسي تُلاحق شتي لدى “الفيفا”

إلياس شتي في أوّل حصّة تدريبية مع فريقه الفرنسي الجديد (صورة نادي أونجي).

قالت إدارة نادي الترجي التونسي، الثلاثاء، إنها ستُلاحق اللاعب الدولي الجزائري إلياس شتي لدى “الفيفا” لِاسترداد حقوقها ومعاقبته.

وأعلنت إدارة نادي أونجي الفرنسي، الثلاثاء، عن انتداب المدافع شتي (27 سنة) لِمدّة 4 مواسم. وبعد ذلك أجرى ابن عنابة أوّل حصّة تدريبية مع فريقه الجديد.

وقبل هذه التعاقد الجديد، كان شتي يرتبط مع نادي الترجي التونسي بِعقدٍ، بدأت مدّته في صيف 2019 ويُفترض أن تنتهي في الفصل ذاته من عام 2023.

وأوضحت إدارة نادي الترجي التونسي إن اللاعب شتي فسخ العقد قبل الآوان، وبِطريقة أُحادية. وأضافت أنها سترفع شكوى لدى “الفيفا” للاستفادة من تعويضات مالية، وأيضا معاقبة المدافع الجزائري رياضيا (عقوبة الإيقاف لِمدّة معيّنة).