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رياضة

إدارة الترجي تطلب فسخ عقد المهاجم بن عياد

ط. بوغراب
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إدارة الترجي تطلب فسخ عقد المهاجم بن عياد

كشفت إدارة الترجي التونسي عن رغبتها في فسخ عقد المهاجم الجزائري رياض بن عياد، حيث كشفت مصادر إعلامية تونسية أن إدارة الترجي طلبت من اللاعب فسخ عقده من الطرفين، حيث قوبل الطلب برفض المهاجم السابق لنادي بارادو ووفاق سطيف، الذي يريد العودة إلى الميادين وتفجير إمكانيته رفقة شيخ الفرق التونسية.

وكشفت تقارير إعلامية تونسية أن إدارة “المكشخة” تريد فسخ عقد اللاعب بسبب الإصابة التي تعرض لها سابقا في الأربطة المعاكسة، بالإضافة إلى الراتب الكبير الذي يتقاضاه خريج أكاديمية بارادو، واستغلال اهتمام نادي وفاق سطيف به.

ومن المنتظر، أن تحمل الأيام القادمة الجديد، خاصة وأن الطرفان سيجلسان على طاولة المفاوضات، على أمل أن يتوصلا إلى اتفاق بين بقاء اللاعب أو مغادرته أسوار الترجي التونسي.

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