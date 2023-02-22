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رياضة

إدارة التلفزيون العمومي تتّخذ قرارا بِشأن البطولة الوطنية

علي بهلولي
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إدارة التلفزيون العمومي تتّخذ قرارا بِشأن البطولة الوطنية
ح.م
جانب من لقاء مداور وبوقابس.

عقد رئيس رابطة الكرة المحترفة عبد الكريم مدوار لقاءً مع مدير التلفزيون العمومي الجزائري محمد النّذير بوقابس.

واحتضن مقرّ التلفزيون بِالعاصمة أطوار هذا اللّقاء، الثلاثاء. وخلص إلى التزام محمد النّذير بوقايس بِتسديد إدارته لِجزء من المستحقّات المالية العالقة لِرابطة الكرة المحترفة. على أن يدفع بقية الشطر المالي في تاريخ لاحق.

ويتعلّق الأمر هنا بِحقوق البثّ التلفزيوني، على اعتبار أن وسيلة الإعلام الثقيل العمومي النّاقل الحصري لِوقائع البطولة الوطنية.

وضرب مدوار وبوقاس موعدا آخر يجتمعان فيه لاحقا لِتجديد الاتّفاقية، المُرادف للنقل التلفزيوني لِمنافسة البطولة الوطنية انطلاقا من الموسم الجديد 2023-2024.

وسيُدفئ هذا الخبر دون أدنى شكّ صدور رؤساء أندية البطولة الوطنية، لِأن تسديد إدارة التلفزيون لِجزء من حقوق البثّ، سيُنعش خزينة هذه الفرق والموسم الكروي بلغ مرحلته الحاسمة. كما سيتجنّب مدوار الحرج، ذلك أن الأندية كثيرا ما طالبته بِالإسراع في صبّ الدّعم المالي الذي مصدره حقوق البثّ التلفزيوني.

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