إدارة “الحمراوة” تعيد الاتصال بتاسفاوت وتعرض عليه منصبا

الفريق تعرف على رزنامة مبارياته إلى غاية نهاية الموسم

أكدت مصادر مطلعة بأن إدارة مولودية وهران قد ربطت الاتصال مجددا باللاعب الدولي السابق عبد الحفيظ تاسفاوت وعرضت عليه الانضمام للطاقم الإداري الحمراوي مع تولي منصب مهم في الفريق، إلا أن هداف الخضر السابق لم يرد بعد على العرض المقدم له من طرف رئيس الشركة الرياضية غماري شكيب، ويريد أخذ كل الوقت ودراسة الأمر من كل الجوانب قبل اتخاذ القرار النهائي.

وتبدي الإدارة الحالية تمسكا واضحا بتاسفاوت بالنظر إلى خبرته السابقة بما أنه كان مناجيرا عاما للمنتخب الوطني في عهد رئيس الفاف السابق محمد روراوة، كما أن مستواه التعليمي من بين الأسباب التي جعلت المسيرين الحاليين يرغبون بتواجده معهم.

وكان تاسفاوت قد رفض عرضا سابقا من نفس الإدارة عند بداية الموسم الحالي، واعتذر عن تولي أي منصب في ظل حالة الفوضى التي كان يعيشها البيت الحمراوي، إلا أن الأمور اختلفت نسبيا في الوقت الحالي وقد يقبل بالمهمة ومساعدة الفريق على حل مشاكله العالقة.

على صعيد آخر، تعرف فريق مولودية وهران على رزنامة لقاءاته لغاية نهاية الموسم وهذا ما سيسمح للطاقم الفني بضبط البرنامج التحضيري للغاية لغاية جوان 2024، إلا أن السؤال المطروح هو: هل سيتم احترام هذه الرزنامة بشكل دقيق أو ستطرأ عليها تعديلات لم تكن في الحسبان؟ علما وأن رفقاء بن عياد سيبقون من دون منافسة لغاية الفاتح أو الثاني من شهر ديسمبر بسبب تأجيل مباراة اتحاد العاصمة المرتبط بخوض المنافسات القارية، على أن تكون المباراة المقبلة لكتيبة مضوي برسم الجولة الثامنة من عمر المحترف الأول أمام شبيبة القبائل، والتي يسعى من خلالها الحمراوة إلى تحقيق الفوز وتأكيد استفاقتهم بما أنهم سجلوا أول انتصار لهم في اللقاء الأخير داخل الديار أمام اتحاد خنشلة، وهي فرصة مواتية لمواصلة سلسلة النتائج الإيجابية بما أن المولودية ستستقبل للمرة الثانية تواليا بمعقلها الجديد ملعب ميلود هدفي رغم وجود أخبار عن إمكانية العودة لملعب الشهيد أحمد زبانة.