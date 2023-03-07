إدارة الساورة تحتجّ ضد الرّابطة وتتقدّم بِاحترازات

فريق شبيبة الساورة للأواسط قبيل انطلاق مقابلته أمام نظيره من شبيبة القبائل.

احتجّت إدارة نادي شبيبة الساورة مساء الثلاثاء على الطريقة التي أُقصي بها فريقها للأواسط، وتقدّمت بِاحترازات إلى رابطة الكرة المحترفة.

وودّع الفريق الرّديف (أقلّ من 21 سنة) لِشبيبة الساورة منافسة كأس الرابطة لِهذه الفئة من الدور ثمن النهائي، بعد خسارته أمام نظيره شبيبة القبائل بِواقع ركلات الترجيح (2-3). عِلما أن المباراة انتهت في وقتها الأصلي بِنتيجة التعادل السلبي.

وقالت إدارة نادي “نسور” بشار إن الحكم ارتكب خطأ فادحا، بِإعلانه التوجّه إلى ركلات الترجيح دون خوض الوقت الإضافي بـ 30 دقيقة، كما تنصّ عليه لوائح المنافسة. واستشهدت بِبيان سابق لِرابطة الكرة المُحترفة (المُدرج أدناه) يُبرز نظام المسابقة، وأيضا بِمباراة فريق جمعية الشلف للأواسط وضيفه نادي مولودية الجزائر، التي لُعبت مساء الثلاثاء، وخاض المتنافسان وقتا إضافيا قبل اللّجوء إلى ركلات الترجيح.

كما أعربت إدارة الرئيس محمد زرواطي عن استيائها من تنظيم المباراة بِملعب “أحمد زبانة” بِوهران وليس بِبشار، رغم أن فريقها سُحب الأوّل خلال عملية القرعة، حيث تنصّ اللّوائح على إقامة المواجهة بِميدان النادي الذي تُسحب كريّته قبل منافسه.