إدارة الساورة تقيل جاليت وتبحث عن مدرب جديد

بعد الإقصاء من الدور التصفوي الأول لكأس ''الملك سلمان" للأندية

أقصي فريق شبيبة الساورة أمام نادي الكويت الكويتي بملعب “ميلود هدفي” بوهران في إياب الدور التصفوي الأول لكأس ”الملك سلمان” للأندية العربية لكرة القدم.

ومباشرة بعد نهاية المباراة أعلنت إدارة شبيبة الساورة عن إنهاء مهام المدرب مصطفى جاليت الذي لم يتمكن من تأهيل الفريق إلى دوري المجموعات، وتكون الإدارة قد دخلت في مرحلة البحث عن مدرب جديد في المرحلة القادمة.

وقال جاليت بعد اللقاء “نشعر بالمرارة بعد هذا الإقصاء، لكنه لا ينقص من مجهودات اللاعبين الذين قدموا مردودا جيدا وسيطروا على أطوار المباراة. ما كان ينقصهم اليوم هي الفعالية أمام المرمى، حيث أن ضغط نتيجة مباراة الذهاب أثر عليهم كثيرا وجعلهم يسعون لتدارك خسارة الكويت وهو الأمر الذي أوقعهم في فخ التسرع… اللعب على أرضية من العشب الطبيعي رغم أننا اعتدنا على استضافة منافسينا على العشب الاصطناعي، لم يؤثر كثيرًا على لاعبي فريقي، الذين استمتعوا فوق أرضية رائعة بهذا الملعب. بالتأكيد نحن متأثرون بهذا الإقصاء، خاصة أنه يمثل الإخفاق الثاني لنا على المستوى الدولي هذا الموسم بعد أن أقصينا مبكرا أيضًا في كأس الاتحاد الإفريقي، لكن لا يزال لدينا تحديين متبقيين في البطولة الوطنية وفي كأس الجزائر وسنلعبهما بكل قوة. ما أتأسف له هو عدم وجود مهاجم قناص في فريقي، وهو نفس النقص الذي تعاني منه جميع الأندية الجزائرية”.

من جهته مدرب الكويت الكويتي علي عاشور أكد أن التأهل كان تكتيكيا: “أعتبر تأهلنا تكتيكيا، لأن التغييرات التي قمنا بها بعد ساعة من اللعب أتت بثمارها. يجب أن أعترف أن الضغط العالي للخصم في الشوط الأول سبب لنا الكثير من المشاكل. لكنني استفدت من فترة الراحة ما بين الشوطين لإعطاء تعليمات للاعبين لحرمان المنافس من الكرة. نجحت استراتيجيتنا بشكل جيد، وكما في مباراة الذهاب، تمكنا من التسجيل من ركنية. لا يجب على المنافس أن يخجل بهذا الإقصاء بعد الوجه الجيد الذي قدمه في مباراتي الذهاب والإياب. أعجبني مدرب الساورة بفضل فكره التكيتيكي الذي يميل للعب الهجومي. سنسعى لتجاوز الدور المقبل واقتطاع تأشيرة التأهل إلى الدورة النهائية، لأننا نلعب دائما من أجل الفوز”.