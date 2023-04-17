إدارة الساورة تُعيّن مُدرّبا جديدا كلّ 75 يوما!

عيّنت إدارة نادي شبيبة الساورة، الإثنين، التقني منير زغدود مدربا جديدا لِفريقها الكروي.

وأمضى زغدود (52 سنة) عقدا قصير المدّة، يُدرب بِموجبه فريق “نسور بشار” حتى نهاية الموسم الحالي.

ويُشير تاريخ منتصف جانفي الماضي إلى موعد إنهاء مهام التقني زغدود، على رأس العارضة الفنية لِفريق اتحاد الحراش. ثم بقي بعيدا عن نشاط التدريب.

وبات زغدود رابع مدرب يُؤطّر العارضة الفنية لِفريق شبيبة الساورة هذا الموسم، بعد التونسي ناصيف البياوي الذي انْتُدب في جويلية الماضي، تلاه مفدي شردود، ثم مصطفى جليط. وبِلغة الحسابات، تُعيّن إدارة الرئيس محمد زرواطي مدربا جديدا لِفريقها الكروي كلّ شهرَين ونصف الشهر!

ويتموقع فريق شبيبة الساورة في الرّتبة الثامنة، قبل تسع جولات عن إسدال ستار بطولة القسم الوطني الأوّل. وفي ثمن نهائي كأس الجزائر بِتاريخ الـ 28 أو الـ 29 من أفريل الحالي، يُواجه زملاء المهاجم أسامة بلطرش فريق شباب جيجل.