إدارة السدّ تُكذّب بِشأن مدرب بونجاح

نفت إدارة نادي السد القطري في بيان لها نشرته سهرة الجمعة، رحيل التقني الإسباني تشافي مدرب فريقها الكروي.

وقالت إدارة نادي السد القطري في تغريدة لها عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “تفاعلا مع ماهو متداول هذه الأيّام، تؤكد إدارة السد أن تشافي مرتبط بِعقد يمتدّ لِموسمين مع النادي، وهو في قمّة تركيزه لِخوض مبارايات الفريق القادمة، للحفاظ على صدارة الدوري واللقب”.

وكانت صحيفة “سبورت” الإسبانية قد ذكرت في تقرير لها نشرته، الخميس، أن إدارة نادي السد وافقت على رحيل المدرب تشافي، للإشراف على فريق برشلونة، بعد إقالة التقني الهولندي رونالد كومان. وأضافت أن مسؤولي النادي القطري اشترطوا أن يترك تشافي منصبه بعد مباراة القمّة في البطولة المحلية أمام نادي الدحيل، في الـ 3 من نوفمبر المقبل.

ويضرب هذا التكذيب مصداقية صحيفة “سبورت”، التي تُعرف بِأنها مُقرّبة جدا من نادي برشلونة، مثلما هو الشأن لِجريدة “موندو ديبورتيفو”، أو العكس مع صحيفتَي “ماركا” و”آس” وفريق ريال مدريد.

واستنادا إلى هذه البيان، سيبقى تشافي (41 سنة) مدربا لِفريق السد القطري حتى صيف 2023، فيما يلعب المهاجم الدولي الجزائري بغداد بونجاح (29 سنة) للنادي القطري حتى الفصل ذاته من عام 2024.