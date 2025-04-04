إدارة السد القطري تتضامن مع عطال وتُدعّمه

أبدت إدارة نادي السد القطري تضامنها وقدّمت دعمها، للاعبها الدولي الجزائري يوسف عطال.

جاء ذلك بعد تكالب القضاء الفرنسي على مدافع “محاربي الصحراء”.

وفي بيان لها نشرته، الجمعة، كتبت إدارة نادي السد القطري: “إن ما تعرّض له لاعبنا يوسف عطال من حكم جائر، جاء نتيجة لموقفه الإنساني ونصرته لأهلنا في غزة، وهو موقفٌ شجاع يُجسّد ضمير كل إنسان حر.

وإذ نؤكد في نادي السد وقوفنا الكامل مع لاعبنا ودعمنا اللامحدود له، فإننا نعلن تسخير كافة إمكانياتنا لمساندته في هذه القضية العادلة.

إن ما قام به يوسف عطال هو تعبير طبيعي وصادق من إنسان سوي تجاه ما يتعرض له الشعب الفلسطيني في غزة من ظلم وعدوان، وهو موقف نابع من المبادئ الإنسانية التي لا تعرف ازدواجية في المعايير ولا تمييزًا في الحكم على المظلومين”.